鏗鏘集》 敲鑼打鼓日薪三萬！

立法委員每人薪水及辦公費，一天達二萬八千元，但一群藍委卻以表演吹哨子，敲鑼打鈸，佔主席台混日子，而「白先生」還嘉許他們「有戰鬥力」，這種怪胎政黨，人民能不生氣？

以前萬年老藍委，沒有正當性，坐輪椅也要進立法院投票霸凌人民，民主化後的角頭藍委，男女精力充沛，專責以暴力對付民進黨，護航親中反美法案，同樣醜陋不堪。

首度在立法院淪為少數之後，藍委更是斯文掃地，脫序吹哨，敲鑼打鈸，喧囂叫鬧，成為只知鬧場的「暴徒」；少見的例外是「公道伯」王金平，他還知顧老臉，神隱置身事外，也凸顯鬧場的「不公道」。

民主制度之可貴在正當程序和多數原則；如果多數的決定不合人心，只有待下次選舉由選民再作選擇。藍委鬧場杯葛違反正當程序，為民主之恥，在美國國會屬違紀受罰的行為。

要反對法案向選民表態，那也要說出個正當理由。藍委反對前瞻計畫，高舉的標語是「反對綁樁」，這是很奇怪的政治思維。如果政府沒有建設計畫那是失職，有建設計畫自然嘉惠選民，藍委卻把它定義為「綁樁」。

不論是執政黨或在野黨，造福選民是搞政治的最高優先，如果民進黨的前瞻計畫有綁樁作用，那當然對選民有好康，藍委反對形同剝奪選民的利益，平白把好人讓民進黨政府去做，而所謂債留子孫的說法是自打嘴巴。

前瞻計畫的建設，並不只有綠營支持者受益，而是全民共享的設施，藍營既失去政權，不能主導造福選民，對它而言，損害最低的上策是共同給選民好康，不讓執政黨獨享功勞，下策則在「戰鬥力」說中醉茫茫，自貼反建設的惡名。（作者王景弘，資深新聞工作者）