自由共和國》王嘉緯／期盼前瞻 健全「綠色」金融環境

王嘉緯／台灣金融研訓院海外中心代理所長

「前瞻基礎建設計畫」近來引發諸多爭議，其中綠色能源部分也是各界議論焦點之一，反對者認為綠能建設經費太少、計畫內容不前瞻，難以起到關鍵作用。依據現行規劃綠能建設特別預算二四三．二億元，希望能帶動民間投資一兆四二七八億元，可知其目的在於藉由政府支出創造乘數效果，吸引民間資金挹注綠色能源。其實政策基本方針並沒錯，問題是能否真的將市場資金導入綠電領域，其中關鍵就在於綠色金融機制與有關配套的設計。

我國銀行、證券、保險三大金融體系總資金可達一百兆新台幣，要發展綠色金融、協助綠電產業籌措資金，資源可謂不虞匱乏。但近幾年來國內投融資綠能發電比率始終未能有顯著突破，主要原因在於我國金融業不熟悉綠電產業、不清楚其商業模式是否具自償性，也就難以翔實評估風險與控管，投融資意願自然偏低，遑論創造綠色金融市場、帶動有關投資。以被視為國內推動綠電關鍵核心的離岸風場示範案為例，國內行庫就是考量離岸風場建置及營運時間可長達二十年、貸款資金規模逾一五○億元，放款風險相對高，導致對於離岸風場融資案至今還是有所顧慮。

儘管金管會早在去年就將綠色金融列為重要推動政策，並表示將積極協助綠能產業取得融資、強化綠色金融人才培育等，但要徹底排除綠電專案籌資困境，仍需綠電業者、金融市場與政府三方共同持續努力。首先，綠電業者必須要準備足夠的自有資金，綜觀國際間主要的綠電投融資成功案例，自有資本比率多在二十五％至三十％之間，其餘部分再尋求銀行團融資。但國內目前多數綠電專案自有資金比例與之相比仍稍嫌不足，所幸國外不少投資機構看好我國綠色能源發展空間，尤其是台灣海峽離岸風電的發展潛力，若能有效結合國內外相關資源，或可藉此充實資本、進而提高銀行團融資意願。

再者，金融業亦應強化自身對於綠電投融資專案的評估能力，例如離岸風電融資專案至少就包含場址選擇與並聯分析、發電數據判讀、運維技術與安全等級評估等面向。但由於國內行庫尚缺乏實際承作經驗，因此一方面必須儘速培育專業團隊，建議可向具豐富經驗的歐洲國家學習其綠電專案的評估與風控作法，像是德國、荷蘭、丹麥等；另一方面，可考慮建立一套符合國際水準的認證標準，以供銀行放款評估之依循。對此，前瞻計畫的確也已編列十億元於離岸風力驗證與資料庫建置，以及十六．四億元於「再生能源投 （融） 資第三方檢測驗證中心」，期盼這部分在建置過程中能與國內金融業者充分溝通，以求產出數據能確實為金融市場所應用，方有助於解決綠電籌資問題、健全綠色金融環境。

坦白說國內既沒有特別針對綠電專案所設置的信用保證基金，亦缺乏如德國復興信貸銀行 （KfW） 之類的政策型金融機構，以目前國銀皆為商業銀行之經營模式，國內公民營行庫承作綠電專案實為極大考驗，尤其是規模龐大的離岸風場開發案。日前金管會主委拋出由公股銀行擔任工業銀行角色的提議，不啻為一可行之道，惟不論由公股銀行轉型或直接新設工銀，法令規範、組織架構乃至於人員編制皆須調整，牽涉層面廣泛恐怕不易在短期間內達成。