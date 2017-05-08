自由共和國》李忠憲、林盈達、林宗男／這是一個進步的法案

李忠憲、林盈達、林宗男／成大電機系教授、交大資工系教授 、台大電機系教授

行政院院會剛剛通過資安管理法的草案，在這個什麼都上網的時代，這個法案象徵著政府邁向未來資訊現代化國家的重要里程碑，是一個進步的法案，可以大幅提升資安管理的涵蓋率。

但是外界仍有一些不同的聲音，這些論辯主要有幾個部分，第一個部分，這部法是管理法，而不是促進法，對於公部門與關鍵基礎設施業者，是透過公權力介入管理，但對一般業者，政府的態度定位過高，民間公司認為政府的管理技術不見得比得上自己，卻要擴權進入民間公司的機房，這樣的舉措並不合適，重要公司對於資安的認知，比政府機構更加重視和緊張，因為這牽扯到公司的聲譽與切身利害，資安不用政府來擔心，萬一公司受到資安事件的攻擊，產生損失卻又要受到政府的裁罰，十分不公平。

第二個部分是關鍵基礎設施的範圍不明確，根據國土安全辦公室所規範的對象，是否應該成為資安管理法所應遵循的範圍有很大的爭議，例如科學園區。科學園區如果遭受恐怖攻擊或炸毁，的確是國家安全的問題，但是種類不同的公司所形成的聚落，看不出和資安的國安危機有什麼太直接的關係，只有具戰略性指標產業，如晶圓廠、資料中心，可以涵蓋在關鍵性基礎設施之內，但不需將整個科學園區納入。

此外第三部分，時代力量的資訊安全法草案，特別針對以往為人詬病、始終有黑暗疑慮的監聽機房，亦納入規範，相對之下，是比較進步的資安陽光條文。

根據消基會所做的民意調查，有超過八成的民眾希望通過資訊安全管理法，可見資訊安全的重要性已經普遍深植在一般民眾的心裡，日本、美國、新加坡、德國和其他先進國家也都通過類似的法案。根據我們的了解，這個法案，管理的施行方案是先官後民，官嚴民鬆，對於公務機關的部分，將施以懲處的制裁，對於民間的公司只包含影響國家安全、重大民生的關鍵基礎設施（如電信公司），裁罰的部分有日出條款，法案的目的主要是要改善當前資安不透明的情況，許多公司發生嚴重的資安問題時，並不樂於為外界所知道，這次立法希望用協助的方式來服務一般的民間公司。

資安即是國安，許多國家早在十幾、二十年前就成立政府資安專責機構，公開透明不需委外，具備公權力，隨時由民意機關監督，並且定期公布國家資安現況。基本上，這是一個進步的立法，所以我們對於通過資訊安全法樂觀其成，但是吾等也建議，應該去掉管理二字，對於政府機關進行管理，但對於民間公司係進行協助，並促進資安升級，宜採用鼓勵的方式，而非裁罰，並且學習日本的做法，積極以引導的配套，促進資安產業。

這部資安管理法草案雖然仍有一些值得討論的細節，但是不應該因噎廢食，理當秉持著為了讓大眾更重視資安的精神，初期以政府機關的資訊安全管理為主，明定表列納入範圍的關鍵基礎設施公司，以輔導獎勵的方式協助其資安升級，通過本法並建立政府完整資安治理的架構。