自由共和國》吳豐山／我看新政府上台一年

吳豐山／前監察委員

一、

一○五年五月二十日上台的新政府，執政迅將屆滿一年。

由民進黨人主持的「台灣民意調查基金會」在四月做了一份問卷調查，說四十六％的民眾不贊同蔡英文總統的領導方式，五十三．九％的民眾不滿意林全內閣，六成民眾不滿意民進黨全面執政現況。基金會主持人游盈隆認為「蔡政府面臨執政困境的定型化」危機，亟需大刀闊斧改革。

這份調查做得很深入，發現連民進黨選票大本營雲嘉南和高屏澎，對民進黨執政的不滿意都超過半數。

筆者未參加任何政黨，但信仰民主政治，樂見政黨不斷輪替。民進黨既然經由民主選舉贏得立法院多數和執政權，筆者當然也樂見民進黨執政成功，國家進步可期。

面對現在這種情況，筆者要把冷靜觀察所得，非常坦白的說出來。

自信多過歷練 興奮壓倒穩健

二、

坦白說，做為一國總統，蔡英文小姐在上台以前，歷練是不足夠的。

高學歷和大量選票給蔡總統帶來了勝任總統職守的無比信心，但信心與歷練畢竟兩回事。

其實許多擔任總統的人上台以前，歷練都不足夠；不足夠沒有絕對關係，只要身邊有一批輔佐重臣，就能補足。可是不知道什麼原因，蔡總統對廣徵天下英才以安邦定國，好像並不在意。

筆者曾問過一兩位新政府要員，問：總統身邊現在哪幾人可以正色跟總統說「這樣不對，那樣才對？」被問的人坦白告訴我：沒有。

依現行憲法，行政院長是全國最高行政首長，如果把施政重任擺在行政院長肩上也可行，可是林全院長的歷練也明顯不足夠。

行政院下面幾十個部會，做行政院長的人必須能夠恩威並濟，提綱挈領，總攬全局。可是只要看看院部之間常相互打臉，就知道林全院長舉輕若重。偏偏亮眼的閣員又屈指可數。

那麼假如每出一錯，人民就扣半分，出了十錯就扣五分，出了二十錯就扣十分，信任度怎麼會好看？

三、

坦白說，人民觀看所謂民進黨的施政表現，不會只限於中央行政權，地方綠營首長和六十幾名資歷深淺有別的民進黨立委的表現，人民會認為也是民進黨政府的一部分。

民進黨籍立委大多能言善道，而且衝勁十足。乘著全面執政的大喜悅，能言善道的立委有道理的講得頭頭是道，沒道理的也講得口沫橫飛；又為了爭表現、盼連任，便橫衝直撞，自以為替天行道。可是台灣公民每二十個只有一個加入政黨，他們不會從政黨利益看事情、論是非，也就是說絕大部分人民的是非不與民進黨人的是非重疊；那麼你是我非的時候便扣半分，十非便扣五分，二十非便扣了十分，試問：支持度、信任度怎會不下降？

坦白說，在立法部門也好，在行政部門也好，民進黨人的字典裡好像沒有「穩健」二字。

以同婚為例，台灣是東方禮教國家，同性婚戀，到目前為止只能誠心尊重，如果要再進一步，絕大多數同胞會認定「搞什麼」，就扣您半分。

比如說「一例一休」，本來立意不錯，可惜思考未周延，搞得雞飛狗跳。當此之時勇敢道歉、叫停，言明再周延處理，便頓見雨過天青。可是民進黨人的字典裡好像也沒有「道歉」兩字，人民又扣您半分！

又比如說，八年八千八百億前瞻建設，立法院還未審議，媒體已圖文為證看到首長宣佈，人民又扣您半分。台灣人口結構快速變化中，城鄉差距本是必然的事，政府如何評估成本效益也沒有說清楚，但綠營縣市長你爭我奪，人民看得很清楚；這當然也會被扣分。在台南市和高雄市，每一位立委都是民進黨籍，每一位都爭先恐後要選市長，而且戰未開打已醜態畢露，人民當然也會扣分。

再比如說轉型正義，總不能轉到同胞分別去砍他們不喜歡的銅像頭。救國團和婦聯會的轉型要領在經由超黨派人事改組，讓它從一黨獨攬變成全民共有，而非算帳或撤銷。台灣多元族群，同胞各有他們的歷史感情；您只重自己的歷史感情，不顧別人的歷史感情，也會被扣分。東扣一分，西扣一分，試問：您有多少積分可以扣？

四、

寫這篇文章之前，筆者知道，限於篇幅略過批判諸多非理性杯葛，只聚焦民進黨的不足，民進黨上上下下看了一定心裡不舒服。之所以還是寫了，是因為誰心裡不舒服一點也不重要，台灣好不好才最重要。

總統和立法委員都一任四年，過了一年還有四分之三的時間，只要勇於自我調整，其實來日方長。

怎麼調整？

要廣徵賢才，如果拿公職公器去滿足黨內派系的人事權位平衡，應適可而止。

要謀定而後動，要知道「利不百，不變革」是硬道理。

一時搞錯了，要勇於道歉；真心道歉，改弦更張，人民會拍手叫好。

要認清政黨輪替絕非改朝換代，而是概括承受。轉型正義絕對應該推動，但要恰到好處，不要誤入當家鬧事的泥淖。

最最重要的是，要透澈了解，人民最後拿民生經濟是否明顯改善來算總帳。