自由廣場》保住芝山岩綠寶石

◎ 陳儀深

芝山岩周邊好山好水，九○年代透過反對加油站進駐的運動，曾凝聚居民進行地區環境改造計畫，才有今天的連堤陸橋、社區通學道路、貓頭鷹之家…。更重要的是，一九九六年結合劉益昌、郭城孟、陳亮全等不同領域的學者，完成芝山岩文化史蹟公園的「資源調查及居民資源之培育」、「資源維護展示計畫」研究案，才有今天的環山棧道、沿途解說牌、伊藤博文（六氏先生事件）紀念碑復原，與國民黨政府的（一八九六年元旦）芝山岩事件紀念碑並立。

不過，上述研究案所提議的周邊地區景觀管制計畫，由於迄未法制化，十幾年來常有建商覬覦附近美好地段，加上政府「鼓勵都更」的政策氣氛，這邊十四樓、那邊十九樓、對岸二十一樓，讓我們熱心維護景觀的居民疲於奔命，乃至行政訴訟，有的擋住了、有的還在奮鬥中。終於，二○一六年五月，北市府「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」審議通過芝山岩周邊的景觀管制計畫，並將劃定區域的細部計畫於十二月公開展覽，我家的位置就在最敏感的第一影響區、限高三十公尺，稍遠的第二影響區限高三十八公尺，雙溪對岸則是五、六十公尺以上。配套就是雙溪以北的建蔽率放寬至六十％，全區不得做為「容積接受基地」。

以上的管制計畫若順利通過落實，附近進行中的十九層樓都更立刻受到衝擊，於是今年三月就有一批民眾要求名山里長召開里民大會，又成立所謂自救會，印製散發精美文宣「反對限高」，內容不外乎市府「違法」侵害人民財產權、老舊公寓重建無望、長輩無力下樓等；他們還透過不同黨的市議員向市府施壓。其實我們也請教過專家，目前三十公尺及三十八公尺的高度限制，依然可申請到足夠的容積獎勵，透過自辦都更過程興建八至十樓的建物；目前管制區內大多是五至七樓的舊公寓，就算拿滿容積獎勵，也沒有多餘利潤給建商，才是目前都更的難題，並不是「限高」帶給居民都更障礙。

為了維護芝山岩這塊台北市的綠寶石，我們呼籲柯市長的團隊，基於專業和公益（義），要勇敢撐住！

（作者為中研院近史所副研究員）