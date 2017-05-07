自由廣場》青年窮忙 老年窮

◎ 魏思源

年改會勞保年金最後版本，勞保費率自二○一八年起，每年調升○．五個百分點，於二○二二年提高至十二％，且平均投保薪資採計期間，由五年拉長到十五年；意謂勞工不但逐年提升繳納費率，未來請領金額還減少。令人擔憂的是，給付減少，加上薪資十六年沒上漲，恐將讓現在的窮忙青年，未來領的年金不夠養活自己。

依據主計總處二○一六年統計，全體八八四萬受僱就業者中，有六十八％以上、超過六○二萬人月薪不到四萬元。其中，青年低薪更是嚴重，三十歲以下受僱者共一九五萬人，有二十．六萬人月薪不到兩萬元，占十．五六％；月薪不到三萬元有一一三．四萬人，占五十八．一五％；月薪不到四萬元有一七一．一萬人，占八十七．七四％，等於近九成青年月薪不到四萬元。

而同樣根據主計總處最新公布的「平均每人月消費支出」顯示，二○一五年台灣地區最低每月消費支出是兩萬四二一元，若身處在台北市，則得準備一個月兩萬七二一六元的消費支出，新竹市為兩萬四三一三元，新北市、台中市與高雄市稍好，但也分別是兩萬三一五元、兩萬八二一元與兩萬一一九一元。

換句話說，當年輕一代的薪水是收支勉強打平，甚至入不敷出，且不友善的環境也看不到改善的跡象，原本應該發光發熱的他們，未來在哪裡？政府要怎麼幫助他們？為什麼不設置基礎年金，保障只領基本薪資民眾的退休生活，而非使這群「厭世代」老年生活的保障都被剝奪呢？

（作者從事資訊業）