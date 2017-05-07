自由廣場》論妨害司法公正罪

◎ 黃石城

司法改革國是會議開議已一段時間，迄今能提出刑法增訂妨害司法公正罪，以杜絕特權關說施壓，影響司法官辦案的公正性，對法官辦案的清廉和基於公義的獨立審判有相當導正作用。

論及司法改革問題，最主要關鍵，在於蔡總統英文所說的法官「有錢判生，無錢判死」造成無數冤案，為人民所不齒不服，難怪人民對司法不信任度達八成以上，造成司法公信力的全面崩盤。其實，「有權判生，無權判死」之危害，並不亞於「有錢判生，無錢判死」。所謂「有權判生」，係指高官和民意代表介入司法，以特權關說施壓司法官辦案，司法官本身若有風骨和正義感，自可抗拒關說施壓。無奈司法官為明哲保身，加以爭取升官的機會，往往遷就上級長官或民意代表的施壓關說，做些放水人情和一定程度的讓步，自然影響司法公正性和公信力。

司法改革如能杜絕「有錢判生，無錢判死」和「有權判生，無權判死」的境界，則司法改革已成功一大半，其他均為配套措施。幸在司法改革國是會議，能提出妨害司法公正罪的法案，對淨化司法及維護司法公信力，才是真正對症下藥的法案，也是司法改革國是會議較有意義的方案。

唯有妨害司法公正罪之立法，應對長官或民意代表或透過任何關係關說施壓司法官者，立即收押禁見並處以重罪，始能杜絕「有權判生，無權判死」的特權文化；若能真正徹底消除「有錢判生，無錢判死」和「有權判生，無權判死」的司法改革，才算成功。

（作者為前行政院政務委員）