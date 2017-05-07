自由廣場》一個鐵道迷的台灣想像

◎ 黃富三

五月二日刊出前瞻第二條高鐵後，社會似乎仍無感，很多人以為「高鐵已經建了就沿用吧」，個人不以為然，因這將是子子孫孫永遠承擔的無底洞。茲再談沿用現行高鐵站之後果︰一、由於車站未共構，無法吸引乘客，必然繼續虧損，成為錢坑。二、以現行站體規劃連通其他市鎮之軌道建設，投下之資金更龐大，產生之能源浪費與污染更嚴重。三、站體所在地無法聚集人潮而成為商業中心，難以創造就業機會而繁榮地方。例如新設之彰化站位於田中，據報有時乘客少於站務人員，未來也不可能有轉機。

長痛不如短痛，新政府應藉此機會，將舊政府之錯誤徹底檢討修正。在此提出一個可行之道。由於載客率最差、最不方便的是在南部，可優先規劃新高鐵線，並以台鐵大站為共構站，連結台中、嘉義、台南、高雄、屏東。一、這些站體可立即連結台鐵沿線中小型站，並以此為中心規劃捷運、輕軌、公車等路線，可創造廣大客源與利源。二、車站可規劃為大商業中心，創造就業機會與商業利益，繁榮地方。三、原本被遺棄衰落之街市，因擁有古蹟名勝等文化遺產，可因此更新而吸引觀光客，恢復往日風華。四、原高鐵線車站應正名為烏日、田中、太保、歸仁、左營，以符合地理事實。由此亦可知為何載客率低，以此為地方交通中心建設是多麼欠考慮。

在新線的基礎上，應進一步將這些具有歷史文化資源之城市規劃為優質城市。一、市區之文化資源區域應先劃出，再進行交通與都市規劃。二、增加林蔭大道、徒步區。三、縮減車道，減少私車進城，配合節能減碳，廣設自行車道。四、規劃圖書館、博物館、美術館、地方文物館等設施，提升文化氣息。如此，生活環境將大幅改善。

至於鄉村地區，現行農舍政策造成農地更加零碎化，且污染嚴重，很多人已不敢吃西部平原的米了。農委會應推出新農舍政策，朝鄉村特質化的方向走。一、劃出具有經濟規模與特色之農業區，至少以五十甲為單位規劃；而農舍應規劃於同處，並有標準化之公共設施，如自來水、下水道等。二、每個農業生產區應有特色，除發展具特色之農產，亦創造出優美田園風光，吸引遊客。

（作者為鐵道迷、前中研院台史所創所主任）