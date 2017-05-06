自由廣場》連警察也被騙

◎ 陳立翔

新北市警局板橋分局員警在派出所值班，接獲顯示「警用電話」的來電，對方自稱其他單位員警，請求協助查詢民眾個資，兩名員警不疑有他，隨即協查個資，事後兩人才發現受騙洩密。由此可知，員警對於公務機密維護及個人資料保護之意識甚為薄弱。

民眾撥打警察機關總機，就會透過全國語音系統轉到相應單位之警用電話，這本應為每個警務人員都知悉的事情，然卻因以下幾個原因，導致疏忽洩漏個人資料。其一，掌管甚多個人基本資料庫，因可輕易藉由戶役政查詢系統、車籍系統、刑案查詢系統等取得個人資料，且基於公務必要，又常常使用，致使員警對這些個資之持有敏感度顯然降低許多。其二，過度信賴警用電話僅供警察使用，因為一般而言，警用電話僅有警務人員使用，故而，當有心人透過警用電話自稱是警察，就很容易使通話者降低戒心，誤以為真的是警察人員。其三，公務機密維護及個人資料保護意識薄弱，雖然各相關單位時常宣導洩漏個資可能觸犯的法律問題，但說者有心，聽者卻無意，縱使每年都有員警洩漏個資遭刑事訴追，人員定期進行稽核，員警卻仍依然故我，對個資保護意識薄弱，最後不慎而身陷囹圄。

經過這次事件，建議警政署通函各警察機關關閉總機轉接警用電話功能，如果是要報案的民眾，可直接撥打一一○；要找特定服務單位，則可透過官方網站直接查詢，總機轉接警用電話功能，時至今日，已無存在之必要；透過稽核強度的提升及懲度的提高，迫使員警對個資保護之意識提高，從外在行為的規範，逐步轉化成內在心理的習慣，讓公務機密維護及個人資料保護，真的成為員警從事公務的一部分。如此，或許才能避免類此情事再次發生。

（作者為公務員）