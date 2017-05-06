自由廣場》工運團體版情慾流動

◎ 張勳慶

在國內工運界向來運動力強、組織嚴密的桃產總，傳出內部幹部姚光祖對女性成員性侵。更離譜之處，此一關係到女性身體自主醜聞，桃產總在事發後自行召開督導會議，根據ＰＴＴ上受害女子透露，成員要其承認是情慾流動，而非權力運用下的性暴力，致其離開該組織後，身心重創，得接受專業醫療。

雖然事發後當事人以休長假離開桃產總，但也可以發現，這個動員力強、勞工意識前衛的組織，為保持組織意志能強力貫徹，以及戰鬥力不墜，已像是早期的革命政黨，又或者是一些宗教團體。那就是用法西斯的精神，維持組織在台灣勞工界的領頭羊地位，卻也讓個人，特別是幹部的權力成了個人不可挑戰的光環，以至於讓權威膨脹，然後把個人種種貪欲，有了可伸出魔爪又無人敢質疑的墮落天堂。

其實，此種嚴謹組織，有理想性的使命為共同信仰的人為團體，在許多政黨、企業、宗教、學校間都可見到。其中最明顯的自腐，就是透過對抗和力爭基本人類權利，又或者透過個人領導能力、魅力當起幹部，去進行每個人在人性中都存有的黑暗。共產黨毛澤東，私生活男女關係在諸多傳記中透露出醜態，便是一例。當桃產總內部有一些人員知曉此一權力運作下的性侵，甚至傳聞有多起，卻召開有如公審的秘密會議，把受害人凌遲分屍，要其自承是個人情感上的氾濫成災，竟沒有人敢直言此舉荒謬，簡直是紅衛兵行為，迫害最基本人權。那這不是組織充滿白血球，而是病變出現了癌細胞。

現在桃產總缺的是內部能否更民主和引進外部監督，不再讓組織內個人能透過領導能力或個人號召力去膨脹自我，然後又神格化。工運精神在人人平等，不是在造神或當組織內政客，這也是所有社運團體當有的觀念。

（作者為文字工作者）