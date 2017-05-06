自由廣場》在野黨 反對擋

◎ 郭俊廷

攸關改善國家基礎建設的前瞻基礎建設特別條例草案，儘管民進黨決定落實委員會中心，讓法案回歸立法院經濟委員會審查，終究是躺了兩天，毫無進展。國民黨立院黨團強烈主張條例應退回重擬，但是到底重擬什麼？國民黨擺明內行裝外行。

前瞻特別條例草案只在第四條做原則性的規範，即軌道建設、水環境建設、城鄉建設、綠能建設及數位建設。事實上，特別條例要規範的除了相關計畫的經費上限，還包括各項計畫的審查程序，以確保計畫能徹底落實，甚至還自我設限特別預算的公債限制，這在過去擴大建設特別條例是看不到的，可見新政府對於財政紀律之堅持。

無奈國民黨擺明耍無賴。明明無論縣市分配或建設方法，要處理也是真正到預算案的時候處理，偏偏國民黨擺明在黨主席選舉前需要舞台，也不管到底是法律案還是預算案，先反對了再說。

國民黨如果對於地區分配有意見，大可在條文當中要求進行區域平衡，如同當年民進黨對「振興經濟擴大公共建設特別條例」的把關一樣，才是負責任的做法。偏偏目前國民黨超過三十個修正動議提案中，沒有任何一個提案做這個主張，打假球可見一斑。反倒是潑水、抬桌、按喇叭樣樣來，沒有理性主張，只有各種秀下限。國民黨三十五席立委，真的是太多了。（作者為國會助理）