自由廣場》不管大狼只管小黃？

◎ 黃帝穎

補習班狼師誘姦女學生事件，凸顯政府對於狼師的防範，遠比不上對計程車司機的嚴格。簡單來說，政府執法只要相同標準，也能有效避免出現下一個房思琪。

依據補習及進修教育法第九條第二項規定，「一，有性侵害、性騷擾或虐待兒童行為，經判刑確定或通緝有案尚未結案。二，對他人為性騷擾，經依性騷擾防治法第二十條科處罰鍰確定…」，不得擔任補習班負責人及教職員工。雖有法律的防狼師規定，但實務上，政府卻對補習班少有監督及執行。

對比之下，同樣是防治犯罪，道路交通管理處罰條例第三十七條第一項規定，「曾犯…刑法第兩百二十一條至第兩百二十九條妨害性自主之罪，經判決罪刑確定者，不准辦理營業小客車駕駛人執業登記」，主管機關則依法對計程車司機嚴格執行。難道色狼也分職業高低，不管狼師、只管司機？政府執法容許這種雙重標準？

因此，曾有計程車司機不服政府的嚴格執法而提起訴訟，最後大法官在釋字第五八四號解釋作成合憲解釋，認定法律對於職業自由的限制，以包括妨害性自主等犯罪做為排除的條件，合於憲法對工作權的保障及比例原則。同樣的法理，政府如依據補習及進修教育法第九條規定，採取與對計程車司機相同的執法標準，依法防治「狼師」，除了合於上開釋憲意旨外，更將符合社會對政府公平防治「性犯罪」的期待。

（作者為律師）