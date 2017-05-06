自由廣場》性別教育 大人更需要學習

◎ 蘇芊玲

我來自屏東，它位處國境之南，如果台灣地圖遺漏了它，我應該會氣炸；我是台灣人，台灣雖小，但若在世界地圖上找不到它，應該是很難忍受的事。因此，我們怎麼可能想像，在性別的版圖上，沒有陰陽人丘愛芝、陰柔男孩葉永鋕、陽剛女孩許淑淨、同性戀者許佑生、跨性別者曾愷芯的位置？一張讓所有具體存在的人都擁有屬於自己的位置、都能被看見的版圖，就是多元性別光譜。

身為異性戀沒有甚麼不對，但若身為異性戀，卻以為全世界的人都應該是異性戀；或是身為異性戀，自己享受種種追求與保障幸福的權利之外，還認為自己有權力去決定別人可不可以擁有同樣的權利，這樣的霸權心態才是不可取、值得批判。

我這一代，很少不是經過打罵教育長大的，但當我們自己當了父母、當了老師，如果可以不用打罵的方式把小孩和學生教好，才是更大的本事，也才能證明一代比一代有所進步。

同樣的，我這一代從小置身的社會，男尊女卑嚴重，雙重標準處處可見，當我們變成大人、成家立業之後，如果我們不再吝惜栽培女兒，不會覺得沒有生出兒子的人生不完整，不會因為我們的女兒不結婚或不生小孩而大驚小怪，在我們的女兒離婚之後可以伸出雙臂擁抱她，也會將財產平均分給兒子女兒……。當我們這麼做了，才能說我們創造了一個從未有過的美好社會。

我的這一代，男孩被教成男孩，女孩要像女孩，殊不知這樣的教養有時反倒害了小孩。只崇尚陽剛、不能示弱的男生，自己活得辛苦，周邊人也同感壓力；乖巧聽話、習於服從的女孩，碰上居心不良的人，只能任其宰割，根本無招架之力。要教出擁有自我的小孩，父母當然比較辛苦，因為孩子反抗的對象也可能包括你。但是，擁有自尊自信，對自己的一切，包括身體，都有充分了解和掌握的小孩，才有足夠的能力分辨善惡，也才不會無謂地屈從他人。

不要以為沿襲老套的教育方式保護得了孩子，一個也是母親身分的朋友這樣說，「人生本來就充滿傷害，這一點都不悲觀；相反地，力量往往是從這裡長出來的。我們再怎麼盡全力保護孩子，孩子都不會一輩子不受傷害。保護不會產生力量，信任、放手、協助孩子充實人生的知識，盡力在孩子受傷時承接他，孩子才能夠長出力量。這樣的承接必須是全面性的，不光個人層次，還有整體社會、文化、制度的改變。」

性別教育就是讓孩子可以長出力量的教育，無論其內容是性教育、情感教育或同志教育。成長於過去的人，要承認我們根本不曾有機會好好學習這些議題。一個人不會因為有了父母這個身分，就自動成了萬事通。家長大人們趕緊重新學習都來不及，怎會以為自己無所不知、甚至有權力去阻擋下一代的求知呢？

（台灣性別平等教育協會創會理事長、現任監事）