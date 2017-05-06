自由廣場》政府採購樂園

◎ 吳景欽

一位女作家之死，被懷疑與某補習班名師有關，致引發輿論的怒吼。此位名師所開設的出版社，屢屢能在激烈的競爭中拿到政府標案，就讓人懷疑其中是否有貪瀆不法之情事。而從此出版社取得的標案，似多採限制性招標下，就已暴露出目前政府採購法的大問題。

依據政府採購法第十八條第一項，政府機關對外採購，雖規定有公開、選擇性及限制性招標等三種方式，但為了避免行政機關對外招標陷入黑箱作業，自應以公開招標為原則，只有在相當例外的情況，才得為選擇性或限制性招標。惟即便有政府採購法的諸多規範，於公開招標的場合，廠商借牌投標或圍標，或收買承辦公務員洩漏底標與評審委員的情事，早已非新鮮事。既然在要求最嚴格的公開招標尚且如此，於選擇性與限制性招標的場合，問題自然更為嚴重。

以限制性招標來說，依政府採購法第十八條第四項，承辦機關可直接找廠商議價，甚至連公告程序都不必要。且依政府採購法第二十二條第一項，得採限制性招標的情形，竟列有十五款之多，內容不僅包山包海，且用語多屬空泛，甚至在第十六款還直接明文，只要經主管機關認定，即可採取此種方式。

故於限制性招標的場合，既無對外公開且透明的程序，又是由主管機關主動邀約廠商前來議價，易產生私相授受，甚至圖利私人的結果，原本公開招標應屬原則的立法目的，就因此破滅，且是否為限制性招標，也由行政機關裁量，既難免於恣意，也讓有心者有可乘之機。因此，現行政府採購法的規範，已完全背離法律主治的精神而走向人治，公家機關的對外採購成為貪瀆的溫床，自也不足為奇。

既然現行政府採購法的規範，已不足以有效防止貪瀆情事的發生，長遠之計，仍需由立法者修法填補這些漏洞，尤其是關於選擇性與限制性招標，既為例外，即應從嚴立法，而不能如現行法般，全委由行政機關自由決定。更重要的是，類如此次補習班名師因涉嫌性侵所衍生的招標案，廉政署應儘速進行全面性清查，才能有效防止貪腐不法的滋生。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）