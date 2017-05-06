自由廣場》蔡良打點女學生

◎ 牛明

《房思琪的初戀樂園》提到，「班主任叫蔡良，很習慣幫補習班裡的男老師們打點女學生。偶爾太寂寞了，蔡良她也會跑去李國華的小公寓睡。」如果沒有「蔡良」的助力，「房思琪」的青春是否不會變調？而事實上，「蔡良」們存在於許多案例。

以曾經輔導過的國立大學研究生為例，女學生屢次在深夜被教授叫進研究室、被教授玩弄長髮、被教授以整理衣著為由動手拉扯衣服，研究生尋求女助理教授的協助，女助理教授要求學生「吞下去」。所辦助理因胸部豐滿吸引教授注目，感受侵犯而提出辭呈，被挽留後反而協助教授壓制學生對教授不當言行的不滿；各級主管均收到事件呈報，不但未處理，校長反指學生滋事。這個案例處處可見「蔡良」。家長亦因接收到「可能對學生的未來不利」（如同「才女作家被狼師誘姦，父親九年前欲提告遭恐嚇」之翻版），而不予追究。

目前立法委員因「時勢」又開始大張旗鼓要修法處理狼師，但以前述國立大學案例，本已存在「性侵害犯罪防治法」，教育部建置「校園性侵害性騷擾及性霸凌事件回復填報系統」，並出版「教育人員對『性侵害或性騷擾』的基本認知」，各校依法均設置完善的性侵害通報系統，這些堅如磐石的防治性侵害、性騷擾防線，在「蔡良」的通力協助下，也只是敝屣。

法律只追究「李國華」，但「蔡良」們所造成的道德風險危害更甚。避免「李國華」的危害，本是防治「性侵害或性騷擾」的首要工作，但也不能忽視「蔡良」們對「性侵害或性騷擾」問題的推波助瀾。敬請立委諸公要求法務部嚴格執行刑事訴訟法第二四一條「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」，追究聽而不聞的校園「鄉愿者」、「蔡良」們之責任，依據刑法追究協助掩飾與包庇「李國華」的「蔡良」們之責任。加重傳遞「不利」、「恐嚇」訊息之人之刑責。

（作者為研究人員）