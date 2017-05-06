自由談》小英的歷史定位？

小英的第一年走得很辛苦，由改革的正義之師到兵馬困頓，大軍陷入泥淖之中；明明敵人很少，又都是老弱殘兵，小英正規軍卻彷彿被百萬雄師團團圍住，幾乎動彈不得，叫天天不應、叫地地不靈。

小英打出的改革旗號，哪一項沒有正當性？沒有急迫性？所以她才能高票當選，完全執政。既然如此，支持她的群眾很難理解，為何每一項改革都要召開落落長的公聽會，讓那些躲在陰暗角落、反改革的牛鬼蛇神有了裝神弄鬼的舞台，公然在神壇上作法，召喚喪屍大隊，把改革之師打得像是過街老鼠？

支持者也不了解，為何每一項改革都不準備齊全，事先端出改革菜單？並且進行完整的政策評估，向社會大眾清楚說明除了哪些弊，興了哪些利？結果，老話一句：讓大軍不知為何而戰？為誰而戰？改革如同作戰，必須一鼓作氣，才能一舉摧毀敵人。如果大軍已經擺好陣勢，但衝鋒的號角一直不響，軍心必然渙散，未戰先敗。

年金改革、不當黨產、司法改革等，樣樣都是大菜，也都應該改革，但是，民眾最期待的還是生活能夠改善。也就是經濟成長，產業發達，工作機會與薪水才會增加，這才是人民最需要的。如今，台幣位列亞洲最強貨幣，但是物價依舊強勁上漲；股市接近萬點，人民財富卻沒有增加；經濟向上爬升，實質薪資卻倒退十六年。

經濟彷彿一池死水，不管社會福利、健保、年金做得多好，都是虛浮不實；只有把經濟搞好，人民才會有踏實的幸福感。一旦多數人民感到幸福，執政者自然會得到最高的歷史定位。（蘇多）