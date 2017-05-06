美國的科學家組織「美國國家科學院」，副總統陳建仁與中研院院士朱敬一今年都入選為外籍院士。不過，兩人在美國國家科學院網站的國籍一度被標為「中國台灣（Taiwan, China）」。雖然官網不久將兩人的國籍更正為「台灣（Taiwan）」，但連我國的副總統也被誤標為「中國台灣」，值得警惕。尤其是，川普公開稱呼小英為「台灣總統」，安倍也正名「日本台灣交流協會」，可見小英政府在外交上有必要加把勁，不容外交部門繼續「外交休兵」。

馬英九最近在大學演講指出：全世界一九六個國家中，仍有一三七個沒有明確表態支持北京「一個中國」的政治論述。但是，擺在台灣眼前的空間，馬英九卻是拿來操作外交休兵、一中各表，結果八年下來只得到「一中架構下的中華台北觀察員」、「靠中國婉拒請求與之建交來維繫邦交國」、「在台灣舉行國際賽事賽場不得出現主權符號」等「主權自宮」苦果。現在，這樣的空間仍然存在，再加上國際戰略環境的變化，小英如果選擇不當變數而在外交上自我設限，不僅將錯失戰略機會，也將令主流民意大失所望。

去年五二○，小英就職演說對北京善意十足，卻獲「未完成的答卷」的批語。誘敵深入自己堅持的原則，本來就是北京的政治拿手戲，給它再多的籌碼以示善意，只會被當作後續敲詐的底價。可惜，小英至今看不透迷思，就任週年前夕相繼接受專訪，又是「謹守維持現狀的政治承諾，我們不挑釁，也沒有意外」，期待「大國領導人展現格局、展現彈性」；繼而又拋出新情勢、新問卷、新模式的呼籲，寄希望於習近平溢於言表。重啟兩岸互動、參與國際活動，都把台灣的機會放在中國的定奪，猶記當年民進黨質疑國共合作，建立台灣參與ＷＨＡ的「宗主國模式」，現在則依舊以北京作為台灣國際空間的圓心，兩岸關係位階高於外交關係，豈不是五十步笑百步？

去年，國際民航組織、國際刑警組織年會，台灣落空了；日前，國際鑽石認證制度「金伯利進程」年會，中國代表團蠻橫驅趕台灣代表團；這幾天，小英忙著為ＷＨＡ邀請函推特發文。這些苦等空等的背後，在外交經營上有為核心價值鴨子划水嗎？所謂「我們不挑釁，也沒有意外」，是不是一動不如一靜，被動等待習近平轉念？「中國大陸」云云，期待北京放大感受其中的善意，這樣的政治話語下，馬規蔡隨「中華台北參與國際活動模式」，乃至外交海陸的人事色彩，可要小心零存整付地趨近北京的「一中構圖」！

經過將近一年觀察，多數人還是搞不懂「維持現狀」為何。李登輝特殊兩國論，小英是重要幕僚；阿扁一邊一國論，小英是陸委會主委；馬英九一中各表，小英是反對黨主席。奇怪的是，小英所維持的，離李扁伸張台灣人民的國家意志較遠，貌似馬路線依違於中華台北與中國大陸之間，而後者已遭主流民意唾棄。或許因此，將近一年來，小英一再「包容」北京對台灣的勒索，而鮮少利用機會闡釋國家論述，為求不挑釁連起碼的外交突圍也看不到。難怪，馬英九竟可揶揄小英在維持他建立的現狀，而習近平也維持一中壓力測試毫不鬆手。

小英元年，改革進步議題應接不暇。改革進步，台灣所需，但改革進步的目標，應該指向正常國家，況且，若干改革進步議題受阻，也是國家不正常所致。追求正常國家，已然成為主流民意，歷史給了小英一個大好機會，即使中國從外繼續糾纏台灣，畢竟超越了阿扁執政的內在困境，而小英之「兩岸的兩個執政黨應該要放下歷史包袱」，對中國一黨專政而言不啻是對牛彈琴，作為民選政府則彷彿把契合主流民意的民進黨主張當作歷史包袱。如此「維持現狀」，那就太可惜了。切記，中國對台灣，敵意是常數，善意是變數，觀光客收放就是最佳案例；既稱「不會在壓力下屈服」，更需要主動積極作為累積抗壓能量。