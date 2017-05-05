自由廣場》雲嘉南共同生活圈

◎ 黃如輝

雲林縣在前瞻計畫中提出讓虎尾糖廠鐵道復駛，讓五分車連結高鐵與台灣最大製糖所「虎尾糖廠」，有其歷史與觀光價值。但如果中央能用更高的角度來看五分車復駛，就能知道對雲嘉南平原觀光的重要性。

一、糖廠復工：在台灣歷史中，「糖」有其地位，太平洋戰爭末期，讓糖的副產品「酒精」取代石油，如果讓五分車使用「酒精」為原料，能提升台灣綠能產業，有其象徵意義。另外，從歷史角度來看，蒜頭、北港、南靖都有其歷史地位，而鹽水岸內糖廠則是台灣本土資本第一次參與新式製糖。

二、串聯觀光：讓五分車以上述糖廠為中心，發展出「西濱濕地賞鳥與最大離岸沙洲─外傘頂洲」、「王得祿與媽祖、王爺信仰」。讓五分車串聯台灣唯一的高山鐵路阿里山鐵路、走過濁水溪與嘉南大圳，進而連接布袋港串聯澎湖，讓台灣海峽「黑水溝」的歷史也納進觀光。

這兩個看法，其中需要多少中央部會進行協商與立法，其中還需要中央與地方進行協調，更需要地方政府彼此協商。如果政府認為都會型縣市需要輕軌，那雲嘉南就不能以單一縣市來看，因為雲嘉南更是一個共同生活圈，更是台灣歷史最初的發源地，以五分車讓沉寂的鄉鎮藉由「觀光」集體發展，是否也請政府、立法委員與雲嘉南縣市首長重新考慮，跳脫地方主義的框架，為農業觀光提出新的道路。

（作者為勞工）