自由廣場》民進黨掌權 文官掌政

◎ 陳茂雄

四一九反年金改革的暴力事件，凸顯警察對民進黨的消極抵制，反年改是公開的，大家都知道群眾會對執政黨公職施暴，警察卻對現行犯不處理。事實上，不只是警察，軍公教系統都有這些問題。依台灣的體制，政策由立法單位訂定，施政則由政務官推動，常任文官只是聽命行事，問題是，台灣的傳統出現常任文官主導政策的訂定及施政。

內閣制國家由國會多數黨組閣，國會議員兼任閣員（政務官），政策的訂定及施政均掌控在國會多數黨手中；而人民選出來的國會議員不是專家，對立法及施政未必專精，這些工作往往落到常任文官手中，所以由常任文官主導國家政策是很正常的事，例如日本，大臣（政務官）往往聽常任文官的意見。

台灣及美國都是行政與立法分立的國家，由人民分別選出國會議員及行政首長（總統），政策的訂定在國會完成，施政方面則由政務官主導，行政首長會聘任專家擔任政務官，常任文官完全接受政務官（專家）的指揮。美國完全依循這種模式，台灣則出問題。

台灣早期由萬年國會掌控立法權，但萬年國會議員沒有能力立法，所以政策的訂定由行政單位來執行，萬年國會扮演行政院的立法局而已，而政務官也不是專家，蔣家是依人脈及忠貞度取才。因政務官不是專家，政策的訂定及施政還是落在常任文官身上，與內閣制很相像。

綠營執政本來可恢復行政與立法分立的體制，立法院執掌政策的訂定，由行政首長聘請專家為政務官，擺脫由常任文官（公務人員）主導施政的傳統。只是，民進黨已經轉型，與中國國民黨一樣，依人脈選舉，也依人脈取才，依這種模式聘的政務官，往往不是腳踏實地的專家，對職位也比較戀棧，只站在自己的立場思考，這就是中國國民黨模式的政務官。

新政府的政務官中國國民黨化，必須依賴常任文官主導施政；然而，多數公務人員抵制民進黨，新政府的前途令人擔憂。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）