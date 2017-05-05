自由廣場》守貞教育不是性教育

◎ 林詩涵、傅六六

一群家長到嘉義縣議會陳情不當性教育教材入侵國中小校園，縣長張花冠竟當場允諾，立即發公文給各校及立法院、教育部，停用不當性教育教材。我們認為，張花冠縣長不應在片面資訊下，草率做出停用性教育教材的決議，成為打壓性別平等教育的打手。

家長們提出：「學校教導性別光譜是鼓勵孩子自己決定性別，擔心學生有錯誤的性別認同。」我們想反問：「讓孩子們可以不受歧視和恐懼地選擇自己想要的性別和性傾向，為什麼是錯誤的事？」蔡雅婷、林國華、葉永鋕、楊允承、張閔豪…這些名字背後，皆是這個僅承認「男／女」和「異性戀」的社會，讓擁有和生理性別不同特質的人或非異性戀者，因自己「與多數人不同」，在學校和社會中遭到無情的歧視與霸凌，而一個個被迫或自願離開人世，難道這是家長們、縣長和議員們希望看到的結果？

「性別光譜」的概念，是讓孩子們看到，這個社會除了男／女和異性戀，還有其他的性別和性傾向，不能因為別人跟自己不同，而去傷害、霸凌他人。也讓少數性別的人了解，我們不用為了在「只分男／女」和「異性戀為主」的世界裡生存，而一定要讓自己成為「陽剛的男性」或「陰柔的女性」，或強迫自己喜歡異性，或因覺得自己「不正常」而結束年輕的生命。

此外，家長們說：「國中生為未成年人，沒有足夠評估能力，無法判斷性行為是否會傷害他人。」但教育的目的不就是讓尚無能力的人有學習的機會，以發展自我負責的能力，從最近被社會關注的《房思琪的初戀樂園》一書可以看到，當學校和家庭教育只強調升學，剝奪了孩子們對性和身體的學習機會，將會帶來多大的傷害。

性教育並不是鼓勵孩子們發生性行為，而是讓他們認識自己與他人的身體是什麼樣子、學習尊重自己與他人的身體界線及意願，才不會因一時衝動和慾望而發生性行為，造成對自己或他人的傷害。家長們強調的「守貞」教育，反而讓許多年輕女孩在遭遇性騷擾、性侵害時，選擇噤聲且不敢求助，進而造成內心創傷的主因。

（作者為翻轉嘉義工作隊成員）