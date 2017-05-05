自由廣場》無「法」制裁狼師？

◎ 尤英夫

二十六歲女作家自殺死亡，衛福部保護服務司因四月二十八日下午多家平面媒體詢問，呼籲社會大眾重視性侵害被害人的心理創傷及身分隱私保護議題，至於媒體及民眾是否違反被害人隱私權保護，需由相關目的事業主管機關及台南市社會局就個案認定、處理。五月二日又表示，有鑑於大眾媒體傳播快速，尤其性侵害案件對被害人及家屬影響甚鉅，為避免媒體或民眾觸法，造成傷害擴大，適時提醒相關法律規定以求自律實有必要；惟個別案件是否違法或符合例外規定而免罰，仍需由相關目的事業主管機關就個別案件審酌其公益性、必要性或正當性等進行裁量云云。

個人感到有些困惑。困惑的是，衛福部是性侵害犯罪防治法的中央主管機關，好像偏重被害人及家屬之保護，對於媒體之報導則不以為然。如此一來，顯然忽略內政部台內防字第0950042908號有關「性侵害犯罪防治法」中媒體報導被害人資訊之執行疑義的解釋：「關於性侵害犯罪防治法第十三條第二項後段規定：『但被害人死亡，經目的事業主管機關權衡社會公益，認有報導必要者，不罰。』所稱『社會公益』之定義一節，查其立法意旨係考量性侵害犯罪事件若為社會矚目之重大治安事件，適度報導對維護治安、安定人心、澄清視聽及防止危險擴大有所助益，則應允許媒體揭露報導（下略）。」以及法務部九十二年十月二十七日法律決字第0920043456號函釋略以：「具體個案中，倘當事人業已死亡，其權利主體既已不存在，其個人私生活領域當無受干預之可能，從而，似無隱私權受侵害可言。」

輕生女作家遺作《房思琪的初戀樂園》，書中揭發補教老師互拚誘姦人數，故事曲折離奇。媒體也許可以淡化女作家，但絕不應該放過這個狼師。現在地檢署已立案要偵查，但事件發生在八、九年前，被害人已死亡，加害人拒不出面，也可能潛逃國外，最後是否能加以定罪，值得觀察。不過，狼師應該加以嚴懲，嚴懲的方式有很多，以法律制裁最好，但對於此一嫌疑犯，如果法律毫無辦法制裁時，惟有借助「十目所視、十手所指」的輿論力量，始有可能加以制裁。這種制裁力量若運用得當，往往較法律處罰更有效果。（作者為律師）