自由廣場》企業經營 國家經營

◎ 白大昌

從川普選美國總統開始，就有許多人拱郭台銘出來選下一屆台灣總統，藍營更視其為救世主。但我們要問一個很基本的問題：企業家真的適合當總統嗎？我認為不適合。理由是，企業經營與國家經營的本質完全不同。當然，每個人不論其職業為何，都有選與當總統的權力。但是，假如企業家要當總統，絕對不能維持原來的企業家心態來經營國家，必須有超出原來心態的格局。

企業經營的目的，旨在獲取最大利潤，所有策略與行動方案也都圍繞著這個最高目標在設計，經營者在這樣的目的下浸淫久了以後，自然就不會去注意其他的社會需求。郭董一句「民主能當飯吃嗎？」可謂企業家追求最大利潤的名言。民主當然不能當飯吃，但卻是讓郭董這樣的人吃飯吃到撐的基礎制度。

而在資本主義的體制下，國家的設計正好就是做為企業對立面而存在的。它所要做的事，就是企業不要做的事，因為這些事會妨礙其實現最大利潤的目標。從亞當‧斯密（Adam Smith）以降，自由派的市場經濟學家就一直非常厭惡政府存在，但也不得不承認政府的存在乃必要之惡。它存在的目的，就是要讓市場經濟運行無礙，幫企業建立種種有利其順利運作的法規制度，並將企業認為無利可圖卻又非做不可的事撿起來做，例如軍隊、警察等。

從以上的分析，我們就可以發現，國家的經營目的與範圍，基本上剛好與企業相反。因此，以企業家心態經營國家是行不通的。但諷刺的是，企業經營得越好，企業家心態就越深沉。

更何況，企業家當總統還會碰上利益迴避的問題。川普正是在這個問題上被叮得滿頭包，而他也一副無所謂的樣子，這正是企業家心態的展現。當企業家搖身一變為國家領導者後，就從規則遵循者（rule-follower）變成規則制定者（rule-maker），在利潤極大化的目標驅使下，自然會制定有利自己企業的法規，這也是最為人詬病的「球員兼裁判」。企業家收買政客制定有利自己的法案，都已經使國家變成一個逐漸忽略人民需求而喪失理想的實體了，如果還親自跳上火線，擔任國家領導者，恐怕非國民之福。（作者為台中科大會計資訊系副教授）