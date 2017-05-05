自由廣場》隱姓埋名補教界

◎ 陳啟濃

洪慈庸提出補教界應建立「實名制」，引來補教業潑冷水，認為於事無補，並提出學校老師都真名實姓，還是有很多性侵害案件。這樣的說法以偏概全，逃避責任，並刻意保護自己的僚屬，永遠躲在假身分的保護傘下，對於學生與家長，都是不對等的權利義務關係。

林奕含的受害，就是實際的平衡失態。一方是多金、帥氣，又博學多聞的名師，一方是含苞待放，感情一片空白的小女生；當初兩人的關係，相信陳對林的了解，遠遠超過林對陳的認識。林奕含當然是受害者，對於全盤無法掌握，只能失控於老師的主動與霸氣。

不論補習班老師或是學校老師，都不應該用隱藏的身分面對學生。光明正大的作風，是負責的態度。家長和學生有教育選擇權，不管選補習班、選學校，社會對老師有檢驗認識的權利。從補習班消費者的權利意識，或是從學校屬公部門，社會大眾是納稅人，更是國家機制的主人，任何公私單位的老師，都應公開身分面對社會。這是對自己負責、對服務機構承諾的基本精神。

誠如補教業所言，學校有不良教師的案例，學校老師是真實身分，都還有學生受害，想想，補習班老師若用假身分躲在暗處，可能的案例不是更多。只有真實的身分，讓家長可以掌握充分資訊，選擇判斷。當然這只是保護孩子的第一步，剩下的就是補習班業者的責任了。

（作者為水里國中校長）