社論》中國政策不能自欺欺人

隨著就職一週年日近，蔡英文總統最近頻頻受訪，中國政策是其中要項。大致說來，她放軟調子，主動呼籲中國領導人既以大國領袖自居，就應展現格局與彈性。面對「新情勢、新問卷、新模式」，她指雙邊關係如係一張考卷或問卷，雙方都需作答，才足以建立「結構性的合作關係」；如果中國決策領導階層不能擺脫官僚體制長期以來的想法，台海兩岸關係所需的彈性與善意是不足的。

蔡英文「三新」的談話，基本上重申不挑釁、沒意外、維持現狀的基本主張，也表達她願與中國展開實質對話的善意。這麼平和且誠意十足的談話，從中國官媒的反應，指其「用詞雖新」、意思「又舊又頑固」，中國已完全適應雙邊「冷颼颼」的關係云云；顯然，蔡英文對牛彈琴的機率甚高。

中國如此回應，並不令人意外。倒是在台灣的中國國民黨，雖歷經近年民意一再唾棄，仍執迷不悟，不改其站在台灣人民對立面，與中國唱和的立場。該黨中央以「作文比賽」、「文字遊戲」批判之外，正在爭搶黨主席職位的吳敦義以「霧煞煞」評蔡英文主張，且宣稱蔡若無打開目前「僵局」的錦囊妙計，就應接受「一中各表」的「九二共識」。

台灣與中國之間當年沒有達成「九二共識」，這是當時主其事的辜振甫都確認的事。「九二」既無共識，為政治需要而後來改稱其存在，中國打的是以「一中原則」框住台灣的算盤，國民黨則拿它來自欺欺人，向中國屈膝求憐求利；紅、藍兩個中國黨都白賊，那是本質與慣性使然，源自政治文化的劣根性。可笑的是，國民黨以「一中各表」包裝「九二共識」謊言，但假的畢竟真不了，馬英九連在習近平面前都不敢把「中華民國」宣之於口，所謂「一中各表」的「九二共識」不攻自破，更令人看破手腳，信用徹底破產，且為台灣人民所淘汰而淹沒於重大選舉中。如今曾任馬英九副手的吳敦義重彈此調，還要蔡英文接受，豈真積習難改？

從「九二共識」的白賊屬性，也可看出兩個高掛「中國」旗號的政黨，在馬政府八年期間與中國唱雙簧共同演出的雙邊關係，充滿虛偽狡詐成分。

所謂「和平發展」是其中最大騙術。台灣人民最愛和平，中國看準這一點，擺出笑臉攻勢，從三通、經貿「讓利」到陸客大舉前來…，軟的更軟，但表面和平只是兩手策略的一面，它「武統」的企圖從未改變。美軍太平洋司令哈里斯上週告訴美國國會，中國任何以武力迫使台灣人民統一的作為，都不可接受；這是簡單明白的警告。其間，馬英九配合演出，不但宣稱「兩岸關係六十六年來最好」，還以「和平紅利」自慰騙人，當起中國對付台灣「溫水煮蛙」策略的幫凶、共同的騙徒。台灣在其自我感覺良好中，敵我不分，自卸心防與國防。

蔡英文就任總統以來，不再配合演出「一中」戲碼，中國惱羞成怒，動作頻頻。它凍結官式接觸、陸客大減、外交打壓、海空軍繞境、拘押台灣公民…惡劣手段紛紛出籠，連世界衛生大會、鑽石認證會議等國際場合都要阻撓封殺。

把雙邊關係繫於虛假的「九二共識」，善意有前提，彈性有目的，畸形而不健康，都不可能持久。尤有甚者，在片面預設條件索求不成，無所不用其極抵制施壓之後，還反過頭來把關係惡化歸咎我方，這是典型的做賊喊捉賊。中國如此作為，凸顯併吞野心毫不掩飾；國民黨配合壓制台灣，最令人民不齒。

中國一年來對台灣的種種作為，已激起台灣人民極度不滿。其間國民黨對中國卑躬屈膝做法不改，怯於批判中國對台灣的打壓，卻總把矛頭指向蔡政府，吃裡扒外的政黨不會有前途。主政的民進黨，唯恐得罪中國，謹小慎微，一切以維持現狀為能事，欠缺推動國家正常化的決心、魄力、願景與步驟，與當初支持其完全執政的強大民意期待，不無落差。

此時若發生去不了世衛大會的事件，被打壓的台灣、遭污辱的台灣人，其反應必將衝擊政黨、政府，並表現於對中國關係。台灣的中國政策，不能再自欺欺人了。