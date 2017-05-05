自由談》總在政府大夢初醒後

廿三年前，屏東縣議長鄭太吉槍殺舊識鍾源豐，但檢警按兵不動，直到立委蔡式淵在立法院點名「殺人者，鄭太吉」，檢警才大夢初醒，發動偵查，但已是案發第四天，慢了。

才女作家林奕含上週自殺後，父母聲明指出她遭補教名師誘姦，但直到第五天，檢察官才醒過來並分案調查，更慢。

廿三年來，面對社會矚目案件，檢察官老是該快不快，令社會失望。

至於被指涉的補教名師陳星，是否真如傳聞那般不堪？外人無從判斷，但事關名譽，理應挺身捍衛，若自認遭誣陷，也可按鈴提告，透過司法恢復名譽，甚至提出民事求償，最低限度也應出面澄清。

但事發迄今，陳星毫無動靜，這點最令人百思不得其解。

本案也暴露出政府機關對法令解讀太保守。

當父母指出誘姦的驚人內幕，台南市社會局、行政院衛福部先後恫嚇媒體，聲稱報導若識別出被害人的身分，必將開罰。措辭之嚴、動作之速，皆屬空前。

這兩輪機槍掃射，把媒體打回陣地，只能字斟句酌，全力規避狼師身分，卻使加害人間接受益。事後得知，是因衛福部指示，台南市社會局才淪為壓制媒體的馬前卒。

然而民怨沖天，勢不可當，政府機關承受不住壓力，這才大夢初醒，忽然發現「社會公益」的重要性，不得不公開宣布對媒體鬆綁。

此一鬆綁，可能是性侵案的首例，也是媒體報導的轉捩點。針對性侵加害者的報導尺度，今後將獲得較大的彈性，狼群將難藏匿於法令庇護之下，而許多相同處境的被害女性將會感謝林奕含。

（莊榮宏）