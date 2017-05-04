自由廣場》想起99歲先母插管爭議

◎ 蔡銘燦

名作家瓊瑤為罹患失智症且中風的夫婿插管問題，無奈中妥協，與繼子關係決裂，數十載家庭的恩怨情仇，一夕爆發，浮上檯面。小小一根六十公分的管子，乘載著病患與家屬的多少愛意與憐憫，插不插學問大，誰有資格決定，各自詮釋，就人身權益角度，應該是病患「說」了算。

去年十月，九十九歲的老母親被診斷癌末，生命即將走到盡頭。活到「準人瑞」年紀，她多次交代，此生已滿足，最後一段路要讓她「好好」地走。這些話等同預立遺囑，我們四兄弟姊妹謹記在心，也因此有了共識，生命交關時刻，不做任何急救措施、不讓她身體插上一支管子。善終，是我們對她老人家最好的祝福。

十月中旬，母親因厭食，身體日漸衰弱，住進老家附近的一家區域醫院。主治醫師多次表示要插鼻胃管進行灌食，我們以母親年事已高為由，委婉拒絕，醫院尊重家屬意願，施以點滴注射，維繫生命。但同病房病患家屬卻七嘴八舌，說這樣做形同放棄，會讓人以為「要活活將她餓死」，恐怕要背負「不孝」的罪名。在那當下，確實帶給我們極大的壓力與困擾，內心煎熬不已。因為不進行灌食，醫師認為已失去治療的意義，就「建請」我們要返家自行照顧。

母親回家不滿一個月就撒手人寰。事後，聽到大哥無意間透露，謂如果當時給母親插上鼻胃管，或許可以「撐」到一百歲。話中雖不無惋惜之意，一百歲也的確是一個很美好的歲數，但那又如何？毫無品質的生活，相信絕對不是我們的媽媽想要過的日子。

（作者為藥品行銷人員，台南市民）

最後一堂課：善終

◎ 張勳慶

平鑫濤、瓊瑤與子女間的家庭風波，與其辯論該不該插鼻胃管，又或者病榻之人有無知覺，還不如探討面對至親臨終前最後能陪伴的日子，家人能給其多少平靜與尊嚴？

死亡是每個人最後一次的選擇，家屬若強加活人自己的盤算與顏面，往往才是想走者最大的痛苦又難言的根源。除了常有的財產分配爭奪外，若不能給至親最後的自在與平靜，甚且家務事鬧成社會話題，則臥床將到人生盡頭者，豈不汗顏又蒙羞？成為生命與臨終關懷教育的負面教材。若是躺在床上的是你我，會不會後悔人生來此一遭？

什麼是「善終」？至盼生者和臥床者都能放下，能同理設想。這應該是所有人在「最後一堂課」所該修習的學分吧！

（作者任職文教機構，新北市民）