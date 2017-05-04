自由廣場》sharenting 父母應謹慎分享孩子照片

◎ 周訪雄

人類的「社交動物」天性，自然會驅使我們去分享自己覺得美好的照片和經驗。加上智慧型手機的普及化，分享變得無比方便，且可享受來自親友們的「讚」。從Facebook或Instagram等相關社群媒體的比率來看，最常見的是照片的分享。然而，自拍照、自己的旅遊紀錄照，主角是自己，取捨由自己決定，好壞對錯也由自己承擔，就算出了問題，也少牽扯到別人。但是不具判斷能力的幼童的照片或錄影，無論是自己的或是親友的孩子，分享與否卻是個需要慎重斟酌的問題。

幾個月前，在孫兒誕生之後，我個人就面臨這項斟酌。最後，我毅然決定不在網路上分享孫兒的照片和資訊，最重要的理由是：分享小孩照片獲得的自我滿足是一回事，但是，若對孩子們帶來負面影響，卻是我們無法絕對避免，也無法彌補和承擔。

一、網路蹤跡（digital footprint）一經留下就無法控制它的私密性，也難以全面撤銷或刪除。

二、自己認為無傷大雅的照片，幾年後有可能會讓長大的小孩感到羞辱，或是受到同伴們的訕笑。

三、私密的設定只能管到自己，親朋們的轉貼，再加上他們各自朋友連帶出來的轉貼，是無從有效管理的。

四、除了法國已有明文規定，未經孩子同意公開他們的私密資料得處以一年坐牢以及四萬五千歐元的罰金之外，大部分國家雖然尚未制定相關罰則，不過，「父母親（祖父母、外祖父母，甚至於自己的兄弟姊妹）自然擁有分享幼年兒女照片的自由」，是個於法無據的空洞想法。

在過去幾年來，歐美國家先後已有兒女控告父母親侵權的案件發生。有鑒於此，國外某些前瞻的新聞媒體和社會學家相繼撰文呼籲為人父母者，要善盡父母養、育天職—所謂的parenting，而不是寄情於分享兒女照片影音的虛幻滿足—以share起首的英文新字sharenting，就是用來諷刺父母這種分享的衝動（卻未預防可能在未來帶給小孩們無法預知的衝擊和傷害），怎麼能夠等閒視之呢？

有識的父母，應該發揮愛心和情緒商數（ＥＱ），在懷孕時就和另一半好好討論，兩個人該不該去做分享、分享給哪些對象、分享到甚麼樣的內容與程度為止，並且切實依照共識去處理才是。

（作者為英語教學專業，台北市民）