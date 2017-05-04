社論》誠心面對我們共同生存的土地

國民黨立委完全沒有意識到非黑即白、不藍即綠的二元對立思考，早就已經落伍過時。（資料照）

立法院這兩天為了前瞻基礎建設特別條例的審查，繼續杯葛拖延鬧烘烘，國民黨立委完全沒有意識到非黑即白、不藍即綠的二元對立思考，早就已經落伍過時，這個世代的公民針對公共政策的討論，要的是專業，不是立場。

立場，是意識形態階段的基本態度，台灣在歷經三度政黨輪替之後，那個階段已經過去，迎面而來的，已是公共政策階段的較量。換句話說，過去是國家方向的爭執，今後則是國家治理的辯論，朝野政黨如果沒能認清國家需要已然轉換，台灣的公民就會說：這樣的政黨不再為這個國家所需要。

國民黨若是稱職的在野黨，就該有效發揮民主制度下的監督制衡功能，現在國民黨之所以不被認為具有存在的價值，癥結在於他們老是自我掌嘴，鮮少精準針砭到執政黨的盲點。例如質疑蔡英文政府八年八八二五億是「錢坑」，結果被回敬：馬英九政府八年一兆五六六六億才是；再如抗議「分配不公」，然新北市與花東縣卻都在前瞻計畫項下。

理性的反對，並非以金額與分配為判準，而是一個先後優劣的選擇問題。兩大黨都執政過，必須共同面對台灣的交通建設一向缺乏高度專業，每每向政治妥協的事實。舉例來說，世界各國的高速公路，應該很難找到像台灣開設那麼多交流道的，政治人物為了選票，總是要求高速公路必須開進我家，從而帶來嚴重回堵，卻從不考慮下交流道後的平面車道有幾個配套到位？台灣要進步，就必須一起告別過往的決策格局，用心面對我們共同生存的土地。

所有的軌道建設都應由中央就國土計畫的整體思維，來進行規劃並執行，然因與各縣市的都市發展有關，因此必須聽取地方意見，完成充分的協調與整合，應是合理檢視四二四一億特別預算的原則，其中，捷運與輕軌是否可排除在外，值得進行更宏觀的檢討。固然依據現行法規，地方政府得設立工程建設機構，並負責設計與施工，這些年來才有台北捷運局、高雄捷運局，乃至桃園捷運處（包括公司化）的陸續成立，負責後續營運。

對於這些既成的事實，這次由於有這麼多縣市一致提出捷運、輕軌計畫，才讓大家驚覺這個模式若要在各縣市大量複製的必要性是否允當？每個城市的地形地貌、甚至城市文化不同，何者屬最適規劃或妥適性，確實具有因地制宜的屬性，無人可以否認，但是這可以透過尊重地方建議的途徑來達成；捷運為高度專業的技術，統籌由中央設置，才具有一定的經濟規模，並有助於資源的整合、人才與經驗的累積，這些優勢，都是分散於各縣市各吹各的調，比較難以企及的。

不僅捷運如此，鐵路亦同。針對鐵路的興建，現制是地方政府可以提出需求，交通部接受後，會先撥補助款做可行性研究。可想而知，地方委託的顧問公司做出來的可行性評估，結論當然都是可行。送交通部審查後，認為不可行，束之高閣者比比皆是，不但浪費公帑，只圖利顧問公司，而且無助於國家發展。例如北宜直鐵，宜蘭稍早也是主張已過可行性評估，可以開始規劃設計。但實際上，該可行性早就被環評否決，認為不可開發，箇中的曲直究竟如何。這次屏東爭取高鐵延伸至屏東，前瞻計畫准列八○○萬元的規劃作業費，如何排除政治正確，確保專業評估，避免重蹈覆轍，中央政府從頭開始就必須負起責任來。

地方諸侯在選舉時猛開交通支票，這是不分藍綠的共同行為，其所爭取的是個人與地方的短期利益，並無可厚非；但這個短期利益可否通得過地方的長期利益，乃至國家的整體利益，就必須由中央政府真正以前瞻、也就是非眼前的視力，來進行長遠、全盤的關照與管控。

這種前瞻，當然要超越二○一八，超越二○二○，誠心敬意的建構台灣的永續發展。不要以為那是以後的事，民主政治一律是現世報，前政府才下台一年，不就已經讓人民對其蓋棺論定了嗎！