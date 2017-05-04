《通靈少女》完結篇收視奪冠，讓百萬觀眾揪心飆淚，證明只要有好戲可看，觀眾自然回流。

《通靈少女》高奏凱歌的現實意義有三：首先，公視屬於全民，透過親民題材，曲高和眾並不難。

其次，電視開機率低，不是觀眾流失，而是厭倦一成不變的窠臼。宮廟加少女成長，夠本土卻不俗爛，就能開出一朵花，再加上公視開發了plus7的科技新機制，首播七天內都可以隨時隨地透過各式平台收看，光是一齣《通靈少女》就讓公視增加了十萬會員，善用科技，果然靈力無窮。

第三，HBO願意協拍《通靈少女》，看中的是台灣說故事的人才與多元議題，星馬泰菲等東南亞市場同步收視破一，就已說明了台劇市場的潛力，光靠台灣市場就已能自給自足，甚至還可南向外銷，品牌一亮，本土團隊就能創造更多工作機會。

公視爭氣，至關重要。英國的BBC、日本的NHK和韓國MBC都是影視產業的火車頭，公視每年從國庫取得九億預算，理應扮演引領風潮角色，公視開台以來從《人間四月天》、《痞子英雄》到前兩年撐起台劇大旗的《麻醉風暴》與《一把青》，都做了點的突破，直到《通靈少女》才一舉攀上高峰。但是十五年來，九億不變，物價倍增，再扣除同樣逐年成長的人事費用，公視早已捉襟見肘，趁著通靈熱潮，全面檢討公視預算與政策，確有必要。

NCC正力推電視自製率要達七成，目標是先衝量，再拚質，更能增加就業機會，《通靈少女》證明台劇大有可為，接下來全看文化部能否說服立法委員，讓台灣的智慧文創能夠再上層樓。（藍祖蔚）