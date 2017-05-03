自由廣場》〈林保華專欄〉兩個政治流氓還可以玩弄川普多久？

籃球賽有一種「人盯人」戰術，尤其盯住投籃高手，讓他無法投籃；投籃高手往往使用假動作擺脫對方糾纏而得以發揮他的特長。現在川普就是這樣盯住習近平處理朝鮮問題。

川習至今有三次通話與一次會談。第一次通話是川普應習近平的要求，後兩次則是習近平應川普要求；這應該很滿足習的天朝心態，然而文宣部門沒有大做文章，顯然是有其難言之隱。

後兩次通話是在川習會之後，習近平答應處理朝鮮問題，為此川普大讚他是「好人」，習近平也就必須實踐「好人」所做的承諾。第二次通話是四月十二日，就是四月十五日朝鮮太陽節前，朝鮮準備核試，川普這個電話要習近平去制止，果然沒有核試了，朝鮮卻在十六日凌晨發射失敗的飛彈。第三次通話是四月二十四日朝鮮建軍節前夕，也是談朝鮮核試問題，結果建軍節那天朝鮮沒有核試，而是在元山進行逾三百門大砲同時開火的演習，似在呼應朝鮮有兩萬門大砲可使韓國首都首爾變成火海的恐嚇。接著，二十九日又出現試射導彈失敗的戲碼。

看來川普深知「擒賊先擒王」的道理，只要盯住習近平，就可以遏制朝鮮的核試；事實證明，所謂北京控制不了朝鮮，都是中國放出來為自己卸責的謊言。不過，中朝似乎在玩弄試射失敗的把戲，因為川普的要求中沒有停止「試射失敗」這一項。

問題是，這場人盯人戰術，不像籃球賽有時間限制，川普不可能天天給習近平電話，因此，中朝兩位政治流氓還有許多可以玩弄川普的空間，讓川普防不勝防，不過也因此可能激怒川普。

中國對朝鮮玩火的態度，一向是「要求各方克制」。武統韓國是朝鮮的明確目標，為此而窮兵黷武。要克制的是朝鮮，怎麼連受威脅的韓日美也被要求克制，那不是包庇朝鮮嗎？聯合國制裁朝鮮，俄羅斯投反對票，是真小人；中國投棄權票，是偽君子，投機取巧、陽奉陰違。

近日，中國人大外事委員會主任委員傅瑩在美國一個智庫刊物發表文章，警告美國不要動武，提出朝鮮核試與美軍演應雙雙暫停，進行和平談判。然而，六方會談不是談了多年，朝鮮從無核變為有核，試射飛彈從短程到長程，於是朝鮮退出談判。

朝鮮的軍事力量是在中國經濟與軍事援助下取得的，中國要朝鮮美國雙停，自己卻不停止對朝鮮的援助，以貌似公正的面目與朝鮮合謀欺騙美國、綁住美國。美國自由到提供園地讓這種流氓在美國行騙，不是在抵銷川普的一系列努力嗎？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）