自由廣場》因應朝核危機 美中背道而馳

◎ 張旭成

四月十一日川普總統推文說：「朝鮮正在找麻煩，如果中國決定幫忙，那很好。如果不幫忙，我們自己解決問題，不靠他們！美利堅。」

川普因習近平在川習會上態度曖昧而失望。美國國務卿提勒森告訴媒體，對於朝鮮問題，習近平主席並未向川普表達任何承諾，與川普私下交談時，習也謹小慎微。從四月十二日，川普幾次與習近平通話表達美國重視中國的角色，並敦促北京發揮影響力對平壤施壓。他給習近平戴高帽，也對北京「讓利」，以經貿利益換取中國對朝核問題上的合作。

北京的做法是打太極，有虛有實。其最重要的戰略目標是防止美國對北韓動武，避免金正恩政權崩潰，改朝換代，數十萬難民湧入中國東北。因而中國外長王毅即提出所謂「雙暫停」方案，建議美韓停止軍事演習以換取北韓停止核武試爆，受到美韓拒絕。

四月二十八日，聯合國安理會召開「朝核問題」部長會議，討論因應北韓導彈和核武措施。美國務卿主張，必要時採取先制行動，王毅部長則堅持對話談判；美中各說各話，立場南轅北轍，因而安理會未能通過新決議。

為了對美國和國際社會有所交代，北京當局及官方媒體亦嚴正警告平壤，進行第六次核試或發射洲際飛彈等挑釁行為，將授予美國片面動武之口實。早在二月中旬，北京即宣布禁止從北韓進口煤炭（最重要的賺取外匯物資）。這是北京虛晃一招嗎？根據美韓情報，北韓六艘運煤船四月下旬仍在唐山港卸載朝煤。

四月，北京環球時報嚴詞告誡北韓，中國可能切斷石油供應。為了節省用油，北韓傳出已進行限油，加油站只允許外交官和國際組織人員加油。北京已祭出殺手鐧嗎？其實不然。北京一方面防範美國對北韓動武，另一方面也擔心，太多壓力和制裁切斷北韓命脈，可能顛覆北韓政權和經濟—投鼠忌器。一位無奈的中國官員私下訴苦：我們不得不在北韓境內養他們，否則太多的難民就會越界逃到中國。

川普像他的幾位前任，一味要把北韓去核難題「外包」給中國，是錯誤的決定，因為北京有不同的戰略思考與國家利益。中共領導層的鷹派，包括軍方，認為北韓是重要戰略緩衝，也是對付美、日、南韓的棋子。許多國營企業和銀行也因既得利益而反對與北韓斷絕往來。對北韓政策不是習大大說了算。

（作者為前國安會副秘書長）