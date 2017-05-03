自由廣場》教育不可以這樣隨興！

◎ 賴振昌

教育部擬推「開放式大學」，讓民眾可「隨進隨出」拿學位，有如坊間收集點數就可兌換獎品一般便利，讓人覺得十分不可思議。

依教育部的說明，人才培育跟不上產業創新需求是台灣高教最大的挑戰，也是本次規劃將大學夜間部「繼續教育學制」，轉型為無修業年限的「開放式大學」主要原因。但令人不解的是，人才培育跟不上產業需求，牽涉到教育環境、課程、師資、教材等很多因素的影響，單單把「繼續教育學制」轉型為「開放式大學」就能改善所有問題，似乎是過於一廂情願的想法。

其次，教育部認為，目前的大學進修部以筆試入學，且仍有招生名額與修業年限等限制，都是阻礙人才培育的門檻。惟事實上，在少子化的衝擊下，各校進修部都面臨嚴重的招生不足壓力，很多進修學校（制）早已採用免試入學、無修業年限的規定，要以放寬就學條件來增加生源，效果應該不大。

教育部提出開放大學方案的目的，應該是呼應蔡總統的政策宣示作用較多吧。因為面對學用落差的困境，蔡英文總統提出「年輕人高中畢業，不要急著上大學」的呼籲。為避免讓蔡總統的呼籲淪為口號，被當成是笑話的宣示，教育部自然要有一些配合的政策推出，並不為過。只是「教育是百年大計」，每個人接受教育的時間，具有「不可逆」的特性，適當的受教育時間錯過了，就再也不能回頭，不能把學生的教育拿來做政策的實驗嘗試。

一個錯誤的教育政策，對學子的影響不是短暫的，可能是一輩子，甚至影響到下一代也有可能，教育部絕對不能輕忽視之。過去錯誤的教育政策，已讓台灣社會嘗到很嚴重的苦果，未來應慎重研擬教育政策方針，不要隨興提出新學制的變革，以避免重蹈教改覆轍，傷害人民對教育的信賴啊。（作者為前臺北商業大學校長、台聯立法委員）

請善用、整合空大資源

◎ 張惠博

教育部政次姚立德五月一日表示，少子化衝擊高教招生，為了衝破「困境」，高教須培養新興產業的專業人才，教育部擬推動大學夜間部繼續轉型為無修業年限的「開放式大學」，也要開設符合產業需求的課程，不僅免筆試入學，還可終身隨進隨出、累積學分拿學位，一般和技職大學都適用。

其實，目前國內兩所空中大學就是提供這樣的學習機會，以協助成人學習者可兼顧工作與學習，完成大學學位，學生畢業後，也多能學以致用，除了充實個人的知識之外，對於國家整體經濟發展，也有一定的貢獻。

然而，受限於求學環境與教學設備，一些動手做與實習的課程就較為不足，倘能整合一般大學一起投入開放式大學的實施，教學成果必更加豐碩，將能開啟大學的新面向，有效落實終身學習的政策。

（作者為高雄市立空中大學前校長）