自由廣場》「安和阿嬤」讓人傷腦筋

談文資法與地主權益

◎ 張國輝

去年五月的母親節前夕，在台中市安和自辦重劃區發掘出距今四八○○年母嬰相擁的人骨化石，被稱為「安和阿嬤」而轟動考古界。然而，「疑似遺址」的區域，從安和路往西兩百公尺，此一區域新分配到土地的業主則叫苦連天。

由於想在「疑似遺址」上蓋房子，必須請具人類學背景的學術單位試挖掘，若試挖確有古物的存在，則要全面開挖搶救文物，從試挖到全面搶救文物，政府要求土地所有人負擔全部費用。以一位擁有八十坪土地的業主來說，他必須試挖兩個點，每一點的費用為二十萬元，合計要四十萬元，而全面開挖則要在百萬元以上，對小業主而言，負擔可說是很重。而起掘後的成果歸於政府，這種民眾出錢讓政府享受成果，是現行文資法的做法，也難怪民眾聞之色變。

文化資產保存能否成功，取決於民眾的配合，由於遺址的發掘時間都很長，以「安和遺址」而言，從公布「疑似遺址」到試挖及全面開挖搶救，有些點迄今已逾三年了，仍在「尋寶」，如果此一其間的費用均由政府負擔，並減免土地稅賦，或比照民間給予挖掘期間的租金獎勵，相信更能取得土地所有人的配合，對文化資產的保存也更具功能。

（作者曾任台中市議員、台中市政府社會處長）