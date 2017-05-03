自由廣場》新制教師反年改的錯亂邏輯

◎ 秦靖

約二十位現職教師在國民黨立委柯志恩陪同下，群聚立法院群賢樓門口，聲稱新一代教師多繳、少領、延退，十九年後退撫基金仍有破產之虞，所以他們反對年金改革。

筆者身為退撫新制的教師，工作年資將近二十年，完全沒有十八趴的優存利息，按照現今七五制的退休規定，約莫十年就可以退休。看到退休軍公教團體為了自己的錢途賣力抗爭能有所包容體諒，但部分新制教師反年改的邏輯錯亂，理由似是而非，為了台灣下一代的教育競爭力，幾點意見供參：

首先，這些發聲的新制教師認定退撫基金在十九年後將破產，明知領不到、難道繳心酸，所以反對年金改革。筆者想問，如果不立即進行年金改革，調降已退休軍公教十八趴優存利息與那「誇張」的所得替代率，退撫基金連十九年都撐不到。新制教師擔憂未來領不到退休金，卻贊同已退休軍公教繼續月領七萬、週休七天，論述觀點沒有邏輯性可言。

最後，國民黨既然支持「合理」的年金改革，反對小英政府的年改版本，就請負責任地提出所謂「合理」的年改版本。想要討好已退休軍公教團體，但又害怕被戴上反改革的帽子，為了選票處處討好，筆者實在很佩服國民黨諸公們在媒體鎂光燈前精湛的演技，罵人鏗鏘有力的演出，媲美奧斯卡影帝影后。

（作者為教育工作者，台南市民）