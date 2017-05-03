自由談》你看我浮浮，我看你霧霧

國民黨要選新主席，本是一件喜事，可惜候選人相互丟泥巴抹黑，陷入一種「扮家家酒」的弱智局面。（資料照）

國民黨要選新主席，本是一件喜事，這位新黨魁可能會競選台灣未來的總統，可惜候選人相互丟泥巴抹黑，陷入一種「扮家家酒」的弱智局面，實在讓藍營的選民心慌慌！

六位黨魁候選人，官做最大的有曾任副總統的吳敦義，詹啟賢和郝龍斌曾任閣員，洪秀柱、潘維剛、韓國瑜也都曾任多屆國會議員，說起來政治資歷都夠格；但「政治資歷」不等於「政治格局」。這裡頭有人雞腸鳥肚，碰到不同意見，動輒興訟，浪費司法資源；有人則是「轉彎第一名」，不僅白海豚會轉彎，是否推崇過八田與一，也因選舉而轉彎。有人平常看起來憨厚實在，選舉到了則跟著激進路線選民瞎起鬨。

這次他們除了以七十二萬票的連署人數「摜破」四十七萬的黨員人數，灌水成績優異外，並未提出動人的政見。說起「黨產歸零」，除了詹啟賢態度明確，其他人還是把蔡英文、顧立雄當沙包。說到「年金改革」，主要候選人三天兩頭跑到立法院外煽風點火，抗拒改革。對於群眾施暴，洪秀柱說「蔡英文要先道歉」，吳敦義說刀片拒馬「多麼殘忍的手段」，郝龍斌說群眾潑水、扯衣服、推擠算是「溫良恭儉讓」。

國民黨要往何處去？他們先不管，只管「我要贏」。候選人彼此之間，如俗語所說，「你看我浮浮，我看你霧霧」。挺洪派和挺吳派在中常會刀光劍影，黨員名冊外洩搞到訴諸司法。至於有無綁樁賄選？各方陣營彼此攻訐，詹啟賢率先揭發綁樁賄選，洪秀柱的黨中央等著有人自投羅網，不主動調查，逼得詹啟賢說「一定要黑幫亮手槍，拍到照才要抓嗎」？被質疑請客吃飯，吳敦義則痛擊「胡扯」，郝龍斌還提供廿萬元「抓賄選獎金」。

這番烏煙瘴氣的局面，注定新任黨魁收拾善後都來不及，想要建立國民黨新局，還得等等了。（陳杉榮）