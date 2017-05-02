自由廣場》談小英漸進式改革

◎ 李永明

小英回國在政大教書的時候，常常頭低低的，沿著牆壁走。進入官僚體系，雖有談判代表、陸委會主委、立委、行政院副院長等的資歷，行事作風不脫幕僚性格。直到接任民進黨主席，才漸漸有主管的歷練，但還是可以看得出來，她不是一位具有魅力且開創型的政治人物；簡單講，她是一位保守型的政治人物，二○一六年的總統勝選，很多是時勢造英雄的結果。

目前的年金改革、司法改革與轉型正義等，每一項都是艱鉅的改革工程。乾隆末年，和珅貪污，他留給嘉慶去解決，因為不好處理；羅馬護民官格拉古想要土地改革，卻被亂棒打死，成為改革下的冤魂；他們都害怕既得利益者的反撲，但處理方式不同，結果也不一樣！趙匡胤杯酒釋兵權，朱元璋殘殺功臣，雖成功奪回權力，但畢竟是專制政權，並不足取；王安石變法、光緒百日維新全都失敗，可見大的變革有多困難；中國歷史上最成功的當屬商鞅變法，天時地利人和，社會條件已漸成熟！國民黨政府在台灣實施「耕者有其田」，以四萬元舊台幣更換一元新台幣等政策，能夠成功，拜背後有強大的軍隊做後盾；近代德國、西班牙、南非等國的司法改革與轉型正義，是比較成功的案例，可以做為借鏡！

雖然小英總統改革方向是對的，但小英政府卻是保守的，執政滿意度不高，改革的社會條件不夠成熟，因此，改革路上往往投鼠忌器，只能做漸進式的改革，這是目前最保險安全的做法，期待小英政府能大刀闊斧地改革，無異是緣木求魚。

（作者為逢甲大學航太與系統工程系副教授）