自由廣場》期待蔡政府的鄉村振興政策

◎ 宋廷棟

日前聽到蔡英文總統提及：「一個國家繁榮，要看鄉村，而不是看城市。」做為一個南部鄉村地區的居民，我心裡很感動，更深切期盼蔡政府可以研擬一套具體、跨部會的鄉村振興政策，開啟台灣活化鄉村的努力。

靠著代工經濟發展起來的新興工業化國家，循著代工經濟的發展規律，通常都會走到社會經濟繁榮了、代工優勢卻喪失的相違困境。代工經濟出走之後，訂單流失、產業外移、失業率進入高原期、經濟成長停滯，是後代工經濟國家慣見的現象。鄉村地區也必定會走向人口過疏化與老齡化、社會經濟活力低落、文化劇烈流失的困頓局面。鄉村劇烈空洞化甚至凋亡，不利於國土區域規劃的均衡配置與國家總體發展，是整體社會承擔不起的後果。

台灣代工經濟前一棒的日本，一九六二年學界即已提出警示，中央政府也在一九七○年起制定「過疏地區對策緊急措施法」應對，之後每十年檢討實施成效結果，再制定新的特別措施法以因應情勢，陸續有一九八○年「過疏地域振興特別措施法」，一九九○年「過疏地域活性化特別措施法」，二○○○年的「過疏地域自立促進特別措施法」（改以二十年為期）。幾個政策週期推動下來，發展了很多地域振興應對措施。實質應對當然有些綜效產生，但坦白說，未能顯著有效地逆轉過疏化地區邊緣化的墜速。

台灣鄉村寧靜富庶的表象之下，幾十年來默默承受著人口嚴重外流而喪失元氣，承受著過去長期低糧價政策對農村經濟與農家尊嚴的剝削；而今諸多的徵象示警農村凋亡的臨界點已然出現，再沒有社會關注與政策挽救，跳下懸崖之後就再也爬不上來了。

做為台灣母語的堡壘，做為台灣農業時代文化的載體，做為被同化的平埔族群最後的文明遺緒，整體社會應該要更關注台灣農村振興的課題，督促政府政策投入的意志與積極度。

（作者為高雄市美濃居民，公務員）