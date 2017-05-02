自由廣場》「前瞻」第二條高鐵

◎ 黃富三

欣聞新政府推出軌道建設，但近日之發展卻令人憂心。台灣兩千三百萬人大多數居於西部平原，原是全世界最適合發展鐵路之地，為何台鐵會虧損？高鐵也虧損？

第一、高鐵是百萬大城間的捷運，站體一定要設在城裡，如今設在遙遠的鄉村，乘客必須轉搭公車、火車（某幾站有）、計程車、私家車等進城，多花錢與時間，更造成能源浪費與污染，尤其在巔峰時間。

第二、未與台鐵大站共構，西部中小市鎮廣大民眾無法搭火車至高鐵站換乘。

第三、因未共構，高鐵站無法建為大商業中心，帶來足夠人潮與錢潮。

第四、因未共構，未能形成全台一日生活圈，促進地方經濟發展。

目前之軌道計畫缺乏宏觀性，乃頭痛醫頭、腳痛醫腳之補破網計畫，國土必更加支離破碎，應有整體性、位階性概念，規劃高、中、低層次之交通系統。

第一、應優先再建一條高鐵，以台鐵大站為共構大站，將西部市鎮連貫為一個整體。

第二、共構大站應為地方交通運輸中心，結合市區地鐵、公車、計程車與台鐵各站，建立一井然有序之交通系統。

第三、共構大站應為地方商業活動中心，可將周圍相當面積之地整體規劃為大商場，並將地方中、小型店優先納為長久承租戶，以共存共榮。

第四、高鐵與台鐵應整合，協調經營管理系統，並排好相應時間表，以便利轉乘。

合理的軌道系統構想如下：

一、共構大站：台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄。

二、台鐵沿線各站︰行區間車，時間表與高鐵結合。

三、大站體：結合地鐵、公車、計程車、私家車。

高鐵與台鐵、地鐵共構必帶來商機，台北、板橋、南港站已經驗證，內需市場亦必擴張，而高鐵必是一金雞母。建議：一、組團至日本以京都站為主的新幹線進行深度考察。二、未來應有公聽會，除官員、專家外，必須將使用者代表也納入。

萬事慎之於始，呼籲政府千萬不要病急亂投醫，也希望地方政府放棄本位主義，優先支持新高鐵線的完成，再規劃次級系統，為台灣、為子孫開創新局。

（作者為鐵道迷、前中研院台史所創所主任）