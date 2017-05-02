自由廣場》《青年論政》論健保外籍生納保爭議

◎ 葉明叡

近日立法院將審議「全民健康保險法修正草案」，討論外籍學生（含中國學生）是否納保、如何納保。目前草案中，外籍生將以第六類被保險人身分納入，但不同於本國第六類被保險人有政府補助四十％保費、僅自付六十％（七四九元／月），外國學生沒有補助，須自付所有保費（一二四九元／月）。民間團體如「境外生權益小組」對此方案提出強烈批判，主張該方案違反量能負擔原則，對外籍生不公平。

公不公平，必須有比較的基準。從反對方提出的理由來看，他們將台灣與其他實施社會健康保險或公醫制度的國家，外籍生需自行負擔的費用進行比較。但就算先假設他們提供的資訊是正確的，透過此比較，宣稱外籍生在台灣自付比例較高，就等於不公平，並非有效論據。反方必須找到此自付比例差距（事實），為何不公平的理由（價值倫理判斷）。

全民健保首要問題是社會連帶（social solidarity）範圍在哪，其次才是在此範圍內，社會成員之間依據量能負擔原則共同分攤就醫的財務風險。單純跟別國比較，說在台灣外國人自付比例較高就是不公平，稱不上是個起碼的論證。否則依此邏輯，剛實施的「長照二．○」直接排除所有外國人，算公平還不公平？各國政府或人民之間要彼此負擔的照顧義務，並沒有普世倫理原則可以評斷。唯一最接近的，是訴諸健康人權。台灣在二○○九年通過「兩公約施行法」，將人權公約國內法化，其中「經濟社會文化權利國際公約」第十二條即明列健康人權。若反方就此路線去爭執，或許有機會充實論述。

最後可思考一方向，其實外籍生納保與否會涉及的保費與醫療支出，對健保基金來說，僅是極小部分零頭而已，但為什麼大家會這麼在意？說到底，就是個「奇摩子」的問題而已：不願意被迫與沒有社會連帶的群體互相分攤風險。這顯示，健保最核心的正當性議題，正是社會連帶範圍之內，人們承諾為彼此付出多少照顧彼此醫療需要的義務。提出草案者或許認為，為了顧全人權保障，還是讓外籍生以社會連帶之名加入健保；但另方面自付一○○％保費，算是各退一步妥協吧。至於大家是否就此買單，或繼續為健保埋下更深遠的不穩定因素？他日自當分曉。

（作者為美國Emory University健康政策博士生）