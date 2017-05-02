自由廣場》《金恒煒專欄》宛如黑幫的檢察體系

司改會議已開到尾聲了，結果是花到荼蘼春事了？還是柳暗花明又一村？端看司改會第三組的紛擾，知過半了。

司改會第三組最聳動的新聞，是刑法學者林鈺雄公開聲明掛冠求去，接下來地檢署檢察官楊大智呼籲所有選出與會的檢察官全體退席，再來是刑事律師陳重言呼應林鈺雄，宣布退出，檢改會也適時發表聲明，力挺林鈺雄等人的訴求。

從這些林林總總的行動中，是不是透露一些眉眉角角？這一大票人，老實說可以歸為檢察體系內獨享建制下的利益集團。他們不是與刑事有關的教授、律師，就是檢察官；所爭的並非台灣司法體系如何改革，而是全力護衛現存的檢察體制，點滴不漏地掌握不當利得。

他們念茲在茲的就是守住檢察官僭越坐享的法官位階，無視逾越權力制衡的紅線：一則全力反對檢察官與法官脫鉤；二則繼續霸住檢察官在「法官法」中的位置；三則絕不同意立「檢察官法」。固然，林鈺雄也好，陳重言也好，楊大智也好，檢改會也好，加了許多罪名給司改會，比如「黑箱」啦，「天燈」啦，死刑問題啦等等，其實都是障眼法。他們的重點在於力挽檢察系統現狀不倒，從而牢握名器、職權與利益，一步不讓。

舉幾個例子。第三組召集人瞿海源拍桌怒嗆：「我不幹了！」就出於法務部參事陳瑞仁甫開會即提議變更議程動議，要求討論檢察官定位問題，馬上附議的不是別人，正是陳重言。那麼林鈺雄又為何大動干戈？提出堂堂三大理由，還有數不清的小理由，其實主要抗議的不過是：「不知所云的檢察官改成行政官的議題，欲成為會議重頭戲！」再看踵繼林鈺雄之後，陳重言赤裸裸的表白：本組已議決不更動現行檢察官屬性，他組委員竟又提案想要重複討論云云。所謂他組委員是誰？是律師張靜，且張靜的提議獲得曾任大法官的召集人許玉秀及委員尤伯祥贊同。值得觀察的是，當場出面反對的，又是檢察官系統的委員；檢協會接著也出面反擊，力捍檢察官既有的權位。

看來，台灣司法體系中有一個宛如黑幫的「檢察利益集團」。為了維護檢察官不當的權力、地位，不但在第三組中取消檢察官定位的討論，還飛象過河，要封第四組委員的嘴。只要這一黑幫橫行，司改注定無望。

檢察官憑什麼與法官同列？死抱「法官法」，除了權力慾之外，是不是還有不甘福利受損的私利？要知道檢、審脫鉤，不僅見於大法官五三○號釋憲文，也是蔡英文司改政策的「具體主張」，更是司改入手處之一。

台灣人民受夠了惡檢體系，從兩蔣黨化司法到特偵組到黃世銘們、邱太三們以下，放手罷！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）