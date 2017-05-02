自由廣場》武漢大旅社與司改

◎ 蕭蒼澤

白色恐怖時期最曲折離奇的冤獄案「武漢大旅社」，唯一活口、已高齡八十九歲的黃學文之妻楊薰春，四月三十日從美國返台出席《一九五九武漢大旅社》新書發表會。曾為黃學文辯護的李勝雄律師說，受害的冤案應一個一個平反（包括陳水扁的案子）。

國民黨極權統治時代的監委陶百川，將「雷震案」及「武漢大旅社案」列為台灣兩大冤案。經後人數十年研究顯示，武漢大旅社案實為雷震案前奏曲。

一九五九年七月，當時全台北最豪華的武漢大旅社，經理姚嘉薦吊死在二樓。檢警原本驗判為單純自殺案件，不料案發五個月後，調查局突然以涉及匪諜案而介入調查，並認定姚是被注射三針農藥致死，繼而包括旅社老闆黃學文、楊薰春夫婦、帳房、員工、工友、房客及台大化工系主任陳華洲（陳被調查局懷疑與雷震案有關）共七人被捕，遭七十九天酷刑，逼迫在「匪諜」或「殺人犯」圈下謀殺罪名。開庭時，法官前整排調查局人員坐在前排盯著，但七人全部翻供喊冤；開完庭，七人再被關回調查局，繼續毒打酷刑三十天。有把柄在調查局手中的法官們，仍採用血跡斑斑的酷刑自白書。且法醫葉昭渠（李昌鈺的老師）鑑定姚嘉薦是自殺身亡，但未被法官採信；葉雖握有調查局法醫蕭道應（鑑定死者是被注入巴拉松死亡）作偽證的證據，仍未獲受理。

一九九五年四月，坐了十五年牢、逃亡二十一年的黃學文，拒絕接受法院欲以「免訴」神不知鬼不覺地結束此案，而由立法委員陪同到立法院呼冤，控訴調查局酷刑逼供，但卻「越呼越冤」，九月二十日，法院竟撤銷免訴，改判黃無期徒刑。事實上，由被告七人的關係來看，除了楊薰春是黃學文的妻子，陳華洲是黃學文在大陸就認識的同鄉外，其他人皆無關係。

武漢大旅社案為台灣司法史上纏訟最久案件，審理長達四十七年，九度更審。在新政府司法改革之際，本案實足檢驗政府司改決心。誠如鄭文龍律師所說，中國國民黨統治台灣後，以各種司法手段迫害人民，把司法當作統治者的工具，冤案罄竹難書。然而司法黨國體制似乎仍在延續之中，鄭律師預斷，若蔡英文總統沒看到這一點，「以後被抓去關的會是小英」。我們且拭目以待這次司法改革，能否讓蔡總統在卸任後保住平安。

（作者為律師，台北市民）