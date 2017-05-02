自由廣場》海上鐵棺材vs. F-35

◎ 曾淼泓

紐約時報中文網報導：中國的第一艘國產航空母艦，於四月二十六日上午在大連正式下水。過去幾天來，中國對這艘航母進行了持續的宣傳，稱之為習近平提升中國遠海軍事能力的里程碑式成就。

然而，「一個沒有海優、空優的航母，就如同漂泊在海上的一口鐵棺材」，一架具隱身性能的F-35快速飛近，再對它結構最弱處，送它一堆報廢的炸彈，它就莎喲哪啦再見，一次性解決！

第二次世界大戰，歐亞的海戰告訴世人：海軍從主力艦時代進入航空母艦時代，也就是，大艦巨砲主義式微，未來在海戰上，空中優勢的重要性將更高。因為，艦砲的射程再遠，也無法遠過飛機，視距之外的戰鬥，沒有給大艦巨砲發揮的空間。

到了二戰末期，號稱「世界第一戰艦」的日本大和號，滿載排水量為七萬二八○八噸；與之相對應的德國俾斯麥號戰艦，滿載排水量為五萬四○五噸。大和號、俾斯麥號兩兄弟，是巨艦大砲主義的巔峰作品，也是悲劇作品，它們並沒有在水面戰鬥中派上用場，因為一九四一年四月七日，大和號駛向沖繩島，被美軍偵察機發現，在隨後的半天時間裡，針對大和號軍艦，美軍共出動了三八六架次飛機，將其擊沉。五月二十六日，俾斯麥號被英國皇家海軍和空軍的船隻、飛機追擊了兩天，最後在晚上，它的舵機被魚雷轟炸機（Torpedo bomber）攻擊而報廢，並於次日上午被官兵自行鑿沉。

中國的航母陸續下水，好事，台灣若真能購得F-35戰機，將可充分利用其隱身性能，實施快速導引，並對中共航母施予精確的擊沉，這筆投資划算。

（作者為電機博士、陸軍備役上校，曾任職國防部計次室兵力規劃）