自由談》不想再當傀儡的金正恩

在川普帶頭圍剿之下，北韓似乎已走上困獸猶鬥的窮途末路，但這是金正恩的錯？還是北韓二千五百萬人民的錯？

全世界有數十個國家擁有發射彈道飛彈的能力，為什麼北韓不能擁有？

美、俄、英、法、中可以擁有核武，印度、巴基斯坦可以核試，以色列也被廣泛認為具有核武，為何其他國家（包括北韓）不能有核武？

現在只有金正恩敢和制定「不擴散核武協議」的擁核國家對抗，為什麼？

從一九四○年開始，北韓一直就是中國共產黨政權的傀儡。到了金正恩時代，他特立獨行的動作，包括政權內部的整肅清洗，都被外界媒體形容為妖魔鬼怪。

這個世界經常就是多重標準在運行。中國的一黨集權獨大，不時整肅異己到處抓人，就靠著在全世界灑錢，不但沒有被稱為邪惡國家，還穩坐聯合國安理會一席，不時指揮聯合國官員打壓台灣人民的生存空間。

若論圖謀全球野心與破壞世界和平的潛在威脅，習近平才是大魔頭，北韓的金正恩沒得比啊！

川普執政一百天，他所自豪的彈性政策，無非就是一個賊頭賊腦生意人的託辭。川普上台後不敢和中國硬碰硬，也可能遭到中國強大的銀彈攻勢，對中國的態度一再弱化轉變，最近更以「金正恩聽命就範」做為他對中國立場龜縮的煙幕彈。

金正恩也是人，和川普、習近平、普廷一樣，他的國家被擠壓在中國、俄羅斯和美國之間，大多數人民一窮二白，金正恩世襲的就是一個這樣的國家，如果是其他人，要如何振奮北韓人民？如何保住中共一直覬覦掌控的北韓領導權？

現實的川普，也不得不稱讚金正恩是個「精明的傢伙」，因為川普清楚知道，對北韓開戰只是喊喊，因為那違反在他任內生意經的開展！在看似最危險的時刻，金正恩能否為北韓人民創造新的生活空間，就只有從自己朝鮮自己救，堅持不做中國的傀儡開始！

（鄧蔚偉）