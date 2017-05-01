自由廣場》（澄社評論）往上提升或向下沈淪？

◎ 洪裕宏

台灣有一個越來越強大的近鄰中國，一天到晚想要吃掉台灣。強鄰逼境下，攘外必先安內，這是千古真理。只是小英政府執政近一年來，推動許多改革，都切割社會階層或族群，意圖贏者全拿。改革帶來進步自然為大家所歡迎。然而歷史進步有其發展的內在邏輯，即黑格爾的正反合歷史辯證（對話）法則。如果違反這個歷史辯證法則，進步乃為緣木求魚。這個辯證法則原理很簡單，即當正反兩個主張衝突時，不能去消滅對方，因為如此辯證和對話就不存在了。而應該是正反兩方各自吸納對方的意見，最後形成一個新的立場（合）。新的立場當然又有新的反對者，繼續正反合辯證下去，終至完美的歷史終點。

很不幸地，近來許多政治和社會議題一再撕裂台灣社會，例如同婚議題、一例一休、年金改革、司法改革等等，小英政府處理方式不當，導致持不同意見群體之間相互敵視的情勢不斷拉高，造成互信消失，社會面臨可能的崩解。尤其台灣社會近年來受到網路同溫層效應的影響，大家都難免趨同避異，只聽自己喜歡的意見，聽到異音則視同寇仇。在這樣的網路文化影響下，同溫層效應使我們失去和不同意見的人對話的能力。我們應同情地去了解對方的論點，在充分為對方設想之後，如果仍然可以反駁對手，才能確保我們沒有被偏見、無知或意識形態所遮蔽。

亡羊仍可補牢，做對的事永遠不嫌遲。民進黨政府掌控了絕對權力，年來犯的主要錯誤是自以為站在絕對正義的一方，對反對者不假以辭色，凡事都想橫柴入灶，撞得眾人鼻青臉腫。吸納反對意見，形成超越正反命題的合命題，如此化衝突為進步的動力，台灣社會的內部凝聚與認同才會愈來愈強，這也是台灣安全的最佳保障。

（作者為陽明大學心智哲學研究所教授）