自由廣場》總統民調談小英「強管理弱領導」

◎ 范姜提昂

小英民調低迷，很多人不服氣，這種質疑民調不準的說法陸續出籠，最常被提到的理由是大多數家庭已經不裝桌上電話，三十九歲以下族群幾乎調查不到。民調若要納入行動電話，成本太高，市調公司又卻步。

美國大選也被拿來佐證，說選前民調希拉蕊勝，結果川普勝，打臉美國民調云云，其實，這個說法與事實不符！選前最後一天民調，美國廣播、華盛頓郵報、哥倫比亞廣播等各家民調相當一致，希拉蕊都領先三到四個百分點。

而最終結果：希拉蕊總得票率領先川普二．一個百分點，在民調誤差範圍內；普選總票數方面，希拉蕊領先川普二百九十萬票！誰說民調不準？希拉蕊贏了普選票，川普卻贏了以各州為主體的選舉人票，入主白宮。這是美國堅持聯邦制傳統的結果，非關民調。

總之，民調未及於手機族，事實證明並不絕對影響準確度，這也是為什麼問題已經被提出數十年，但先進國家並沒有大幅改變方法的原因。民調有效的奧妙至今仍只知其當然，不知其所以然；只知道必須嚴守抽樣規則，預測就可以不離譜。

揆諸個人職場經驗，過去電影都是週六上片，但週六上半天班，做為電影票房支柱的學生族和上班族都沒辦法看早場，但片商都知道一個鐵律：院線龍頭戲院的週六早場若能賣出一兩百張票以上，則下午的主場，甚至整個票房必大賣；反之，必慘淡，幾無例外。

民調之所以單憑少數樣本就能有效預測，背後有一隻看不見的手，使樣本均勻分布，忠實呈現不同意見的數據狀況。個人曾做實驗，要求助理人員用私人的電話簿進行電訪，令人訝異的是做出來的「錄影帶品牌信任度」排行，與公司花費百萬元做出來的排行順序，竟完全一樣！多年經驗告訴我，很多法則說不出道理（譬如八二法則），但除非握鐵證，不要輕率懷疑。

小英民調低迷，與其懷疑民調，不如檢討小英的性格與風格之缺憾。僅提醒：管理，是散文；領導，是詩；小英擅長管理，不擅領導。如果連掌控在行政機關的蔣介石銅像都無法大快人心，若不懂得用雖千萬人吾往矣的「史詩情懷」治國，善用儀式性行動；而只知謹小慎微，將必遭抑鬱的人民群起厭棄！

（作者為資深電子媒體工作者）