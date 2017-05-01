自由廣場》附中、建中學生太狂？

◎ 高志仁

台北市兩大公立高中，師大附中和建國中學，四月相繼發生校慶大會學生抗議和大學錄取生冒名接受媒體採訪事件，引發議論。

對於學生的做法和行為，有不同角度和內涵的看法，後續的處置和看法兩校倒是各有一個「突出」點，分別來自校方和學界批評。

根據最新一期師大附中學生自治會發行的《附中學生報》，教官曾建議「學生至警局作筆錄」，後經家長異議，「應以輔導教育而非留下紀錄警惕之」，教官送學生到警局的提議才作罷；而建中事件則有大學教授藉機批判明星高中出身的學生自大自私、目中無人、惡形惡狀，詐騙成了國粹云云，痛心疾首溢於言表。

上述兩端，都是超乎學生作為比例的偏鋒反應。附中教官的提議，反映的是軍警一家的黨國校園管制傳統制式思維，坐實了軍人應加速退出學校管理；至於大學教授對於建中學生捉弄媒體的嚴厲批判，夾雜對所謂明星學校的成見，則恰恰無視於此事件有意無意嘲諷了升學主義資優生崇拜情結。

另一方面，對於學生的辯護，有一說是兩校皆有自由校風傳統，不必苛責，然而其實是目前校園管理和傳統社會定見，對青少年學習歷程仍大有箝制，學生才需要爭取更大的自由。

附帶一提的是，要講上述教授提到的詐騙，除了師大附中校門口那尊不太顯眼的孫文胸像之外，建中門口那一尊二二八事件元凶蔣介石銅像，不就是台灣教育史最大詐騙，應該像輔仁大學校園的蔣像一樣即刻拆解嗎？

（作者為師大附中在學生家長，台北市民）