自由廣場》退休金要準備多少？ 金管會試算軟體有問題

◎ 林容竹

金管會於其官網公布了一個退休金試算頁面，引起民眾及媒體熱議「到底應存多少退休金」。事實上，學理在計算到底需多少退休金時主要問兩個問題：其一、退休後每月或每年生活費多少？其二、退休後還可以活多久（即退休後餘命）？來計算退休金總需求；故金管會的試算軟體在計算「須準備退休金額」時，首二項就須先輸入「退休後須準備幾年的生活費」及「預估現在平均每月生活所需金額」。

但金管會這個試算軟體在第二項須輸入的資料名之為「預估現在平均每月生活所需金額」，以之來預估退休後的生活費是有問題的！因退休後的生活花費與退休前工作時期的生活費，一定會不一樣：工作期會有因工作而來的開銷如上下班交通費、治裝費、交際費等、退休後這些費用會減少或根本不必再支出，故退休後的生活費通常會較低。

學理上，在預估退休後生活費通常會用一個叫做「支出調整率」的比率，將退休前的生活費酌予調降；若以主計總處104年家庭收支調查報告全體家庭的平均來看，支出調整率平均約61%，亦即退休後的生活開銷是退休前的百分之六十一；故大家在利用此試算軟體估算退休金需求時，可利用這個比率將目前生活費酌予調降再輸入，才不會高估退休金需求，反而引起準備退休金的極大壓力。

再者，若真的不清楚自己退休後所需生活費是多少，還有一個辦法，就是用也是主計總處公布的104年家庭收支調查報告全體家庭在「經濟戶長65歲及以上」那個級距的消費支出平均為參考基準、加減調整來估算。104年「經濟戶長65歲及以上」（每戶平均約兩個人）的消費支出平均每個月約4萬元、可以說一個人約兩萬元的花費。

至於退休後還可活多久這個問題，可參考內政部所公布的平均餘命表來估算：比如說目前35歲的男性，依104年的資料還可活43.26歲，也就是說可活到約78歲，所以若他預計65歲退休，則餘命就是13年。不過由於人類平均壽命不斷延長，每十年約多三歲，故實務上理財顧問在幫客戶預估退休後餘命時，通常會再多加個幾歲，以因應退休金花完了、上帝還未召見之情況（長命風險）。

故若以平均每月2萬（一個人的開銷）、平均餘命20年，輸入至金管會退休金試算軟體（其他須輸入資料分別是20年後退休、實質利率1%、通貨膨脹率1%），則算出須準備的退休金在退休那個時間點為528萬左右。

但528萬不代表你必須準備十足這個金額，因為退休金來源有三大支柱：政府給的（即你所投保的社會保險如勞保、軍公教保或國保的老年給付）、雇主提撥的（如你的勞退）、自己準備的，故用所算出的退休金需求金額扣掉社會保險的老年給付在退休那個時間點的現值、你的退休金帳戶在退休那個時間點累積的金額，若有不足才是你需要從現在開始儲備的退休金。

至於什麼時候開始儲備退休金比較好？當然「愈早開始、負擔愈輕」，因為才可充分利用「複利」的好處。舉例來說，想在65歲退休時準備好退休金500萬、假設投報率3%，若25歲開始，則每月存5,526元就可達到。但若遲至45歲才開始，則每月就須存15,507元才能達成，足足是提早20年的將近三倍。故實務上，理財顧問在幫民眾規劃時，都會建議客戶不論是否有其他更迫在眉睫的需求如購屋、子女教育金須支出，應把退休金儲備當作是既定的專款專用，不管怎樣每月薪水一入帳就扣款一筆錢為退休準備，把時間拉長準備退休基金，就能更輕鬆地邁入可以安穩退休、所謂「財務自由」境界。

而論及退休金儲備投放的標的，既然準備退休金的方式是規律地定期定額儲備，則投資到基金上面便是一個不錯的選擇；由於近幾年興起的被動式管理的指數股票型基金，即ETF，具有相較於主動式基金的眾多優勢，故可考慮定期定額投資此類型基金；且由於退休金儲備通常是一個長達數十年的理財過程，故建議民眾以核心資產配置的心態，定期定額將退休金儲備投放到多元配置的基金（比如說跨國、跨區域、跨商品類別者）上面，並抱持「以不變應萬變」哲學進行投資，就不會因一時的虧損以致驚慌贖回。但建議還是要有停利點的設定，以避免「抱上去又抱下來」、而有未及時獲利了結、落袋為安的遺憾。

為民眾計算退休金需求或缺口，是實務上理財顧問一定要具備的能力；若你所遇到的理專無法幫你解答這個問題，表示專業能力不足，可考慮換一個理財顧問。基本上具備認證理財規劃顧問(CFP®)高階理財證照之理財從業人員都有這樣的能力，民眾可以諮詢這類專業人員，以做好退休規劃。

（作者為德明財經科技大學財務金融系副教授，CFP®持證人）