自由廣場》計程車司機譙車行

◎ 蔣明翰

自Uber進入台灣市場以來，前陣子計程車業的問題備受矚目，言者或提Uber在法規上鑽漏洞，或書計程車業的委屈。然而，計程車行獨佔力的問題一日不解，再多討論也只是見樹不見林。

首先，我們要認知政府法規限定新手運將的「強制靠行」規定：連續持有效登記證六年以上才能申請個人車行，而通過登記證審驗的條件，竟是由車行或者合作社開出受僱證明才能過關。除此之外，申請個人車行與加入合作社的條件，都是自有車輛車齡必須小於三年，意思是，擁有三年以上的車的新手駕駛，別無選擇只能自願把車獻祭給車行，無疑為車行的壟斷大開方便之門。

其次，在這扭曲的制度下，不難想像給計程車行過大的談判籌碼，只會讓天平倒向權力者。事實上，部分計程車行結合當鋪違法放貸月息九分的高利貸，讓經濟弱勢的職業駕駛甫進入職場就難以翻身，早已是公開的秘密，甚至還有把司機關進「人民公社」等限制人身自由的傳聞。高利貸之外，巧立名目、不當加收款項等沉痾，司機也只能自認倒楣，畢竟駕駛倚靠車行方能執業，車行自然有恃無恐。

再者，從上而下的管控不只無益於司機，更無益於消費者，缺乏代表性的車行為計程車業的「發聲」，只有連年調漲的起跳資費，跟越來越短的跳錶間距，在這個供過於求的產業，設定價格下限無異自掘墳墓，但獨佔者總是得利的一方，受苦的終究還是不能看清市場價格，只能握住「看得見的手」的消費者與司機們。

因此當務之急，絕非獵巫式的掃蕩Uber，而該檢視在保護傘之下的計程車業，隱藏了多少壓迫與悲歌。對於缺乏效率的計程車車行以及一手促成獨佔的相關交通法規，應予鬆綁，讓車行直接面對個人計程車的市場競爭，並針對大眾對於車行之必要性的錯誤觀念進行除魅。車行應該自己辯解自己的存在價值，而非只是躲藏在政府背後狐假虎威。做為消費者，當跟著車行痛罵Uber不知好歹之前，或許我們該先體認，Uber之所以有立足的空間，恐怕也只是僵化的體制跟獨佔者的合作下，一手豢養出來的必然罷了。

（作者為台大經濟系學生，計程車司機之子）