自由廣場》勞動部長官，我們不是「黑手」！

◎ 陳熙樞

進步是賦予時代新意的演化，且各行業都往文明蛻變。過去社會稱護理人員為護士，現在已改稱護理師；以往被叫做拉保險者，也大都以保險顧問服務大眾；賣車業務員，則普遍被稱為銷售工程師。稱謂的改變其實並非追求好聽，而是代表需要更多學養、更廣知識、更為完善且更正確的服務。

前些天瀏覽勞動部官網，汽車維修人員的別稱竟是「黑手」，係出自中華民國勞動部「行業職業就業指南」的大分類：技藝、機械設備操作及組裝人員—汽車維修人員，發佈日期為一○五年十一月二十二日，距今還不足半年。社會大眾要如何稱呼或評價汽車維修人員，端視從業人員表現、科技廣度、服務進化與業界的自我尊重及覺醒，目前已大都稱之為師傅、技師、工程師與汽車醫生，但勞動部至今仍冠以黑手之名，莫非還停留於無須學養的勞力與經驗年代，而此種貶抑豈是官方應有的認知與心態？

當大眾在享受汽車馳騁快感、主／被動安全科技、舒適且智慧的駕馭氛圍時，是否知道修車技師於星期假日，常群集於課堂上研修各種嶄新科技，以及經營管理與服務等課程？早在三十年前，的確有不想念書或無力升學的孩子到修車廠學習一技之長，但目前為汽車族保養或故障診斷及排除者，專上學歷早就滿廠飛，擁有碩士頭銜者更不乏其人。

早期修車人有部分書寫困難甚至目不識丁，必須仰賴師徒制之經驗傳承，但現在您若到修車廠去，觸目盡是英文版的修護手冊；國內汽車代理商幾乎都有專屬的教育學院或訓練中心，而坊間之獨立車廠則與技術公司或顧問公司密切合作，新知已形同競爭力。油電複合動力車、純電動車、自動駕駛輔助系統等新世代載具，已奔馳於台灣馬路，而氫汽車、氫燃料電池車、無人駕駛車等也日趨成熟，此等尖端科技守護神莫非還稱黑手？

筆者於汽修業服務近四十年，深體汽車售後服務的快速演進，為維護社會大眾的用車與交通安全，一九九四年起即不斷推廣汽車醫生理念，係為鼓舞修車技師強化專業技能並廣泛追求新知。特選勞動節之際，謹盼勞動部能為修車技師正名。

（作者為資深汽修業從業人員，顧問公司負責人）