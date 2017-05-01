自由共和國》礒﨑敦仁／美國和朝鮮在強硬對抗中摸索對話機會？

礒﨑敦仁／日本慶應義塾大學準教授

進入今年以來，圍繞北朝鮮的局勢已達到了與一九九○年代前半期第一次核危機相同的危險水準。一九九四年當時，美國柯林頓政權曾考慮過真的想對北朝鮮實施轟炸，而川普政權對北朝鮮的政策更不明朗，又由於目前北朝鮮已擁有核武器，因此，可以說形勢愈發緊張。但是，到了最近，卻看到了局面有所轉變的徵兆。

四月中旬在平壤舉行了紀念金日成主席誕生一○五週年儀式，然而並沒有發生像部分媒體所報導的可能會實施核試驗或發射洲際彈道導彈的事態。在川普政權已完成對北朝鮮政策重新調整工作的當前，可以從中看到北朝鮮出現了微妙的柔軟姿態。

在四月十一日召開的最高人民會議上，宣佈設立了外交委員會這一國家機關。由李洙墉就任委員長，李洙墉曾在金正恩委員長青年時代留學瑞士期間擔任過駐瑞士大使一職，此後擔任外長職務。鑒於該外交委員會成員中有廿年前第一次核危機和在六方會談曾擔任過對美談判的金桂冠等人，所以，或許北朝鮮已試圖一改以往的強硬態度轉變為對話模式。

十五日舉行的閱兵式，與五年前閱兵式時的情況大不相同，金正恩委員長本人沒有發表演說，而是由朝鮮人民軍崔龍海總政治局長發表了談話。根據對該談話內容的分析，出乎意料地發現北朝鮮按北朝鮮的方式已做到了某種程度上的自我克制。也就是說，該談話只不過是說如果美國進攻北朝鮮的話，那麼北朝鮮將準備反擊，並沒有以明確的語氣強調北朝鮮將要採取什麼先發制人的攻擊、強行實施什麼核試驗等等。

二○一三年就有過宣佈「停戰協定白紙化」而自我釀成危機的北朝鮮不知不覺地進入對話攻勢的情況。川普政權雖然對北朝鮮施加最大限度的壓力，但不促使政權更迭，也就是說已表明了不希望體制崩潰的這一方針，本次也有可能如此。

今後，如果北朝鮮在擁有核武器的狀態下把想要進行對話的這一信號傳遞給美國的話，那麼，川普政權是否會接受將成為一個焦點。川普總統曾經說明過「所有的選項都已擺在了桌面上」。也就是說應當注意到除了對北朝鮮採取先發制人的攻擊外，還留有通過果斷的政治決斷來實現美朝接近的可能性。

筆者到上個月為止的兩年時間裡有機會在華盛頓特區中心部的大學和智囊團從事研究北朝鮮問題。在這兩年時間裡，筆者切身體會到的就是，對於美國政府來說，北朝鮮問題的優先順序相當之低，與日本之間存在著相當大的溫度差。

去年，北朝鮮除了實施二次核試驗，還強行實施了超過廿次的導彈發射試驗。其結果無疑使華盛頓增加了對北朝鮮的關注。歐巴馬政權末期開始明確認識到北朝鮮問題的嚴重性，並移交給了川普總統。而川普總統則反覆強調要對北朝鮮採取「先發制人的攻擊也在所不惜」這一強硬言論。

儘管對北朝鮮的關注度不斷高漲，但國內外存在諸多課題的川普政權似乎簡單地認為只要攻擊平壤，北朝鮮的體制就會崩潰。但是，這可能會對韓國和日本實施報復反擊，同時也包含北朝鮮體制的牢固性在內，需要進一步加以研討和討論。

對於川普政權來說，雖然北朝鮮問題已成為一個重要課題，但是正因為其他還存在著諸多這樣的重要課題，所以，始終必須要考慮到由於討論不夠細緻和周到，加之強大的政治統率力而可能會使事態一下子發生流動化的情況。

美朝兩國缺乏相互理解，依然存在著可能會發生意想不到的事態。但是，應該冷靜地對待煽動危機的報導。如果北朝鮮表示出有微妙的對話姿態，那麼，周邊國家就必須要看清這一分界線，並把它變為一種機會。